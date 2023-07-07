Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Близится вечер пятницы и мы собрали 6 новых фильмов, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом. Среди них вы найдете как известные блокбастеры, которые миновали отечественный прокат, так и неизвестные, но не менее интересные фильмы.Экранизация веб-комикса о девочке-оборотне Нимоне, которая готовит революцию. Мультфильм переносит зрителя в красочный средневековый стимпанк, где благородные рыцари перемещаются по ночным клубам на летающих досках. Юная девушка обладает сверхспособностью превращаться в любое из известных существ. Она поступает на службу к разжалованному рыцарю Баллистеру Блэкхарту, который мечтает вернуть себе доброе имя, отомстить обидчикам и попутно устроить государственный переворот.Напряженный остросюжетный фильм о полицейском Франко Аморе, который расследует смерть своего бывшего партнера, замешанного в похищении бриллиантов. В поисках правды, служитель закона сталкивается с мафией, коррупцией и смертельной опасностью. Ставки очень высоки и нет никакой гарантии, что дотошный коп доживет до финала.После разборок с Таносом стражи успели оклиматься, окрепнуть и даже разместить собственный штаб в далёкой-далёкой галактике. Впрочем даже стабильность не мешает Питеру Квиллу всё чаще возвращаться в прошлое, заливать разбитое гибелью Гаморы сердце дешёвым алкоголем и всячески страдать. Размеренные будни героев, в компании помощника Йонду Краглина и пса Космо, нарушает Адам Уорлок, наёмник некоего Верховного эволюционера. Много лет назад Эволюционер создал генетически модифицированного енота Ракету и сейчас намерен во что бы то ни стало вернуть своё творение обратно.Потерявший работу в Москве, фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, который увяз в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует мужчину с метлой в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится «вирусным». Разлетевшись по сети, снимок превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Внезапная популярность в корне меняет жизнь и новой «звезды» и его создателя.Париж, начало XX века. Жестокая банда, именующая себя «Апаши», держит в страхе весь город. Молодая девушка Билли проникает в сообщество самых отчаянных головорезов и преступников, чтобы отомстить за смерть брата. Она планирует разобраться с каждым из них и добраться до их обаятельного вожака, к которому у неё неожиданно вспыхнут чувства. Что победит: неистовая любовь или застилающая глаза жажда мести?Дождливой ночью в Шотландском нагорье два брата-преступника прячутся в заброшенном фермерском доме. Взяв в плен семью местных жителей, они обнаруживают, что дом хранит в себе еще более темные секреты.