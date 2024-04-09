Ubisoft показала новый трейлер Star Wars Outlaws и назвала дату релиза игры

Сегодня, 9 апреля, студия Ubisoft поделилась новым трейлером будущего ААА-тайтла из вселенной «Звёздных войн». Судя по всему, нас ждёт GTA в космосе.Сюжетный трейлер посвящён внутриигровому преступному миру — ключевой части Outlaws. Нас знакомят с кланом Зерек Беш, который имеет большое влияние на остальной преступный мир. Разумеется, они и преследуют главную героиню Кей Весс.В ролике также полно фан-сервиса — от ямы Сарлакк и встречи с Джаббой Хаттом до Хана Соло в карбоните.Разработкой Star Wars Outlaws занимаются создатели серии Jedi (Respawn) и будущей Eclipse (Quantic Dream). Релиз Outlaws на PS5, Xbox Series X/S и ПК состоится 30 августа.