Ubisoft показала новый трейлер Star Wars Outlaws и назвала дату релиза игры

Фархад
Outlaws

Сегодня, 9 апреля, студия Ubisoft поделилась новым трейлером будущего ААА-тайтла из вселенной «Звёздных войн». Судя по всему, нас ждёт GTA в космосе.

Сюжетный трейлер посвящён внутриигровому преступному миру — ключевой части Outlaws. Нас знакомят с кланом Зерек Беш, который имеет большое влияние на остальной преступный мир. Разумеется, они и преследуют главную героиню Кей Весс.



В ролике также полно фан-сервиса — от ямы Сарлакк и встречи с Джаббой Хаттом до Хана Соло в карбоните.

Разработкой Star Wars Outlaws занимаются создатели серии Jedi (Respawn) и будущей Eclipse (Quantic Dream). Релиз Outlaws на PS5, Xbox Series X/S и ПК состоится 30 августа.
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Источник:
Ubisoft
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Комментарии

Mers
+5094
Mers
Вместе с открытием предзаказов Star Wars Outlaws от Ubisoft Massive стало известно, что игра выйдет с русской локализацией в формате субтитров. Об этом упоминается на странице экшена в Xbox Store и Ubisoft Store.
час назад в 21:49
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