В Epic Games Store бесплатно отдают игру Star Wars: Squadrons. Обычно она стоит 2,5 тысячи рублей

С 24 ноября по 30 ноября в библиотеку игр магазина Epic Games Store можно добавить игру Star Wars: Squadrons. Она сделана по мотивам вселенной «Звёздных войн», и в ней игрок примеряет на себя роль пилота космического истребителя, в котором нужно сражаться с врагами.Игра Star Wars: Squadrons была разработана студией Motive и издана осенью 2020 года компанией Electronic Arts. Без учёта скидок она продавалась за 2,5 тысячи рублей, так что сейчас есть возможность сэкономить неплохую сумму.Неприятный нюанс в том, что компания Electronic Arts ушла из России, поэтому игра Star Wars: Squadrons формально недоступна российским игрокам. Обойти это ограничение можно с помощью VPN и аккаунта, привязанного к какой-нибудь другой стране. Запускать игру, возможно, тоже придётся сидя под VPN с иностранным IP-адресом.