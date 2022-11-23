Игры Россия

В сеть слили геймплей «Смуты» от российских разработчиков

Фархад

Smuta

В сети появился первый видеоролик с несколькими катсценами и геймплеем будущей игры «Смута» от российской студии Cyberia Nova.

Короткий ролик демонстрирует различные локации, а также сражение одного из персонажей с разбойниками. Судя по всему, будущий ААА-тайтл пока находится на ранней стадии — многие элементы не отображаются корректно.




Часть видео посвящена оружию и персонажам. Ожидается, что игра «Смута», на которую было выделено более 260 млн рублей, выйдет в конце 2023 года на консоли и ПК.

Некоторые подробности об этой игре мы рассказывали в отдельном материале.

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