В сеть слили геймплей «Смуты» от российских разработчиков

В сети появился первый видеоролик с несколькими катсценами и геймплеем будущей игры «Смута» от российской студии Cyberia Nova.
Короткий ролик демонстрирует различные локации, а также сражение одного из персонажей с разбойниками. Судя по всему, будущий ААА-тайтл пока находится на ранней стадии — многие элементы не отображаются корректно.
Часть видео посвящена оружию и персонажам. Ожидается, что игра «Смута», на которую было выделено более 260 млн рублей, выйдет в конце 2023 года на консоли и ПК.
Некоторые подробности об этой игре мы рассказывали в отдельном материале.