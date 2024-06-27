В Steam стартовала летняя распродажа. Скидки на популярные игры доходят до 90%

Компания Valve запустила ежегодную летнюю распродажу игр в Steam. В этом году акция продлится до 11 июля.
В рамках распродажи Valve обновила главную страницу Steam, добавив рубрику «Крупные скидки». В подборке можно урвать культовые ААА-тайтлы со скидкой 90%. Например, в эту категорию входят: Frostpunk, Civilization 6, Battlefield V, Celeste, Batman: Arkham Knight, Assetto Corsa, Euro Truck Simulator 2 и «Ведьмак 3».
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Тысячи других игр также получили довольно солидные скидки. Кроме того, появился список популярных игр для Steam Deck. Он обновляется ежедневно. В нём геймеры найдут самые популярные игры недели, месяца и даже года. Ну а пользователи из США, Европы и некоторых азиатских стран могут купить Steam Deck с LCD-дисплеем с 15%-скидкой.