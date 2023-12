В Steam стартовала распродажа лучших игр года

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Valve запустила очередную распродажу игр в Steam. В этот раз акция неслыханной щедрости приурочена к церемонии награждения The Game Awards 2023.Магазин предлагает со скидкой как номинантов 2023 года, так и победителей в различных номинациях из прошлых лет. Интересно, что некоторые ААА-тайтлы не попали под распродажу. Ярчайшие примеры — Elden Ring, Baldur's Gate 3, Lies of P и Resident Evil 4.Тем не менее годных игр по супервыгодным ценам сейчас в каталоге предостаточно, чтобы закупиться на год вперёд. С подробностями можно ознакомиться на сайте Steam.Напомним, сама церемония награждения The Game Awards 2023 пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря в 03:30 по московскому времени.