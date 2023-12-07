В Steam стартовала распродажа лучших игр года

Фархад
Steam

Компания Valve запустила очередную распродажу игр в Steam. В этот раз акция неслыханной щедрости приурочена к церемонии награждения The Game Awards 2023.

Магазин предлагает со скидкой как номинантов 2023 года, так и победителей в различных номинациях из прошлых лет. Интересно, что некоторые ААА-тайтлы не попали под распродажу. Ярчайшие примеры — Elden Ring, Baldur's Gate 3, Lies of P и Resident Evil 4.

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Тем не менее годных игр по супервыгодным ценам сейчас в каталоге предостаточно, чтобы закупиться на год вперёд. С подробностями можно ознакомиться на сайте Steam.

Напомним, сама церемония награждения The Game Awards 2023 пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря в 03:30 по московскому времени.
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Источник:
Steam
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