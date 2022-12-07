FIFA Fortnite

Вратарь сборной Англии всюду таскает с собой огромный игровой ноутбук. И рубится он вовсе не в FIFA

Александр



Игровое издание Kotaku обратило внимание на то, что вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд привёз с собой на чемпионат мира по футболу в Катаре большой чемодан с кастомным геймерским ноутбуком. Можно было подумать, что Пикфорд оттачивает свою технику в футбольном симуляторе FIFA или чём-то подобном, но нет — выяснилось, что он большой фанат совсем другой игры.

Пикфорд без ума от Fortnite и в свободное время вместе с друзьями рубится именно в эту игру. Свой ник он держит в секрете, чтобы фанаты не заспамили его запросами на добавление в друзья. Если вы играете в Fortnite, то вполне вероятно, что он вам встречался и убивал вас или вы его убивали (а может, вместе сражались против других игроков).



У Пикфорда довольно серьёзная геймерская сборка: с видеокартой максимально топового уровня и огромным экраном. Ноутбук был собран по его заказу с упором на максимальное качество графики и высокий фреймрейт.

Помимо Пикфорда, игрой Fortnite увлечены и другие знаменитые английские футболисты: например, Маркус Рашфорд, Деле Алли (ник Delstroyer14), Рахим Стерлинг, Джесси Лингард, Гарри Кейн (ник hkane23) и Харри Магуайр. Некоторые из них даже проводили игровые стримы.

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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+98
Konstantin Bulatnikov
А вот и желтая пресса...🤣🤣🤣
час назад в 13:44
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+49
soronoros soronoros
один фик вылетят в четвертинке
52 минуты назад
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