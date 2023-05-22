Вышел эпичный трейлер Diablo IV. Грядёт кошмар

Фархад
Diablo 4

В преддверии скорого релиза одной из самых ожидаемых игр 2023 года студия Blizzard поделилась кинематографическим роликом Diablo IV.

Короткий видеоролик демонстрирует нам Лилит, дочь демона Мефисто, которая пытается покорить Преисподнюю и Санктуарий. На фоне играет трек Nightmare в исполнении Halsey.



События Diablo IV происходят через пятьдесят лет после финального сражения в Diablo III: Reaper of Souls, когда миллионы людей погибли. Разработчики обещают, что основной сюжет будет схож с Diablo II в плане повествования истории.

Релиз игры состоится уже 6 июня 2023 года на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. Игроки, оформившие предзаказ, получат ранний доступ со 2 июня.
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Источник:
Diablo
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Комментарии

GSmirnov
+574
GSmirnov
Половина кадров из прошлого трейлера. Который автор видимо не видел...
Вчера в 21:54
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+541
franzisonfire
Вот первая была самая атмосферная, музыка там была божественная и вот эти все старые компухтеры пыхтящие, красота была) а не вот это вот все!
2 часа назад в 23:21
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Archie Chik
+64
Archie Chik
Игра своего времени и новой эпохи, должна быть годной, не пердолить же все по старому. Близзы молодцы 👏
2 часа назад в 23:29
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