Вышел эпичный трейлер Diablo IV. Грядёт кошмар

В преддверии скорого релиза одной из самых ожидаемых игр 2023 года студия Blizzard поделилась кинематографическим роликом Diablo IV.Короткий видеоролик демонстрирует нам Лилит, дочь демона Мефисто, которая пытается покорить Преисподнюю и Санктуарий. На фоне играет трек Nightmare в исполнении Halsey.События Diablo IV происходят через пятьдесят лет после финального сражения в Diablo III: Reaper of Souls, когда миллионы людей погибли. Разработчики обещают, что основной сюжет будет схож с Diablo II в плане повествования истории.Релиз игры состоится уже 6 июня 2023 года на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. Игроки, оформившие предзаказ, получат ранний доступ со 2 июня.