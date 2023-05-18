Вышел трейлер Mortal Kombat 1. Легендарную серию игр перезапустили

Студия NetherRealm совместно с Warner Bros. Games официально анонсировали новую игру Mortal Kombat 1.Вслед за рядом тизеров и несколькими утечками разработчики наконец-то опубликовали первый трейлер перезапуска популярной серии файтингов. Дебютный ролик раскрывает некоторых ключевых персонажей и дату релиза.Серия файтингов Mortal Kombat была запущена в 1992 году. Чуть более чем за 30 лет разработчикам удалось продать более 72 млн копий игр франшизы. Последняя часть оригинальной истории Mortal Kombat 11 вышла в 2019 году и была продана тиражом 12 млн копий.К счастью, ждать осталось недолго — игра выйдет уже 19 сентября 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch. За предзаказ можно получить Шан-Цунга.