Разработчики Palworld не стали скрывать планы по развитию игры

Александр


Полторы недели назад в раннем доступе появилась игра Palworld, которую нарекли «покемонами с пушками» за схожих героев и механику их поимки. Разработчики из японской компании Pocket Pair воодушевились успехом и в срочном порядке подготовили дорожную карту обновлений.

В ближайшее время разработчики начнут исправлять найденные баги и недочёты, а затем реализуют PvP-режим с полноценной поддержкой кросс-платформенности. В дальнейшем будет добавлено ещё несколько нововведений:

  • Совершенствование интеллекта, их поведения и перемещения по миру
  • Новые острова, палы и боссы
  • Улучшение системы строительства
  • Быстрое переключение с одного сервера на другой
  • Добавление рейдовых боссов
  • Уравнивание возможностей игры на ПК и Xbox
  • Добавление арен для PvP-сражений с использованием палов

Palworld стала одной из самых популярных игр. Одновременно в неё играют более миллиона человек, а в пике онлайн превысил два миллиона геймеров. Игра доступна на Xbox Series и на ПК с Windows. В Steam она продаётся за 1100 рублей, причём купить её можно даже в России.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Satechi представила новый хаб для Mac mini и мощную GaN-зарядку на 145 Вт
На CES 2024 показали крышку для унитаза, которая умнее многих смартфонов
Sony представила три новых цвета PlayStation 5 Slim

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+913
hate_u
Фраза «не стали скрывать» стала трендом в заголовках на iGuides ?
Вчера в 20:14
#
+611
franzisonfire
Отличная игра, мне и дочери зашло)
49 минут назад
#