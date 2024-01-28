Разработчики Palworld не стали скрывать планы по развитию игры

Полторы недели назад в раннем доступе появилась игра Palworld, которую нарекли «покемонами с пушками» за схожих героев и механику их поимки. Разработчики из японской компании Pocket Pair воодушевились успехом и в срочном порядке подготовили дорожную карту обновлений.
В ближайшее время разработчики начнут исправлять найденные баги и недочёты, а затем реализуют PvP-режим с полноценной поддержкой кросс-платформенности. В дальнейшем будет добавлено ещё несколько нововведений:
- Совершенствование интеллекта, их поведения и перемещения по миру
- Новые острова, палы и боссы
- Улучшение системы строительства
- Быстрое переключение с одного сервера на другой
- Добавление рейдовых боссов
- Уравнивание возможностей игры на ПК и Xbox
- Добавление арен для PvP-сражений с использованием палов
Palworld стала одной из самых популярных игр. Одновременно в неё играют более миллиона человек, а в пике онлайн превысил два миллиона геймеров. Игра доступна на Xbox Series и на ПК с Windows. В Steam она продаётся за 1100 рублей, причём купить её можно даже в России.
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