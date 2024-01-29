Sony проведёт PlayStation State of Play на этой неделе

Фархад
PS SoP

Японская контора Sony анонсировала первую в 2024 году презентацию PlayStation State of Play, на которой разработчики обещают представить более 15 новых игр.

Мероприятие пройдёт в ночь с 31 января на 1 февраля (01:00 по московскому времени). Трансляция будет длиться около 40 минут, а посмотреть её можно будет на YouTube-канале PlayStation или на Twitch.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Sony заявляет, что в рамках State of Play нам покажут «игры, которые появятся на PS5 и PS VR2 в 2024 и в следующих годах». Вероятно, речь идёт об эксклюзивном проекте для PS5 от Insomniac — Wolverine, который уже слили в сеть. Также ждём анонсы Helldivers 2, Rise of the Rōnin, ремейк Silent Hill 2 и Death Stranding 2.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
PlayStation
Cсылки по теме:
За деньги — нет: купленная Suicide Squad: Kill The Justice League не работает в России
Создана пародия на одну из самых провальных игр — The Day Before
Hogwarts Legacy получит новый контент и эксклюзивный квест к лету
Купить рекламу

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу