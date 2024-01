Sony проведёт PlayStation State of Play на этой неделе

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.





Японская контора Sony анонсировала первую в 2024 году презентацию PlayStation State of Play, на которой разработчики обещают представить более 15 новых игр.Мероприятие пройдёт в ночь с 31 января на 1 февраля (01:00 по московскому времени). Трансляция будет длиться около 40 минут, а посмотреть её можно будет на YouTube-канале PlayStation или на Twitch.Sony заявляет, что в рамках State of Play нам покажут «игры, которые появятся на PS5 и PS VR2 в 2024 и в следующих годах». Вероятно, речь идёт об эксклюзивном проекте для PS5 от Insomniac — Wolverine, который уже слили в сеть. Также ждём анонсы Helldivers 2, Rise of the Rōnin, ремейк Silent Hill 2 и Death Stranding 2.