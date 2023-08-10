Вышел ремастер легендарной Quake II с улучшенной графикой и новыми уровнями

Фархад
Quake

В рамках стартовавшего сегодня QuakeCon 2023 студии Bethesda анонсировала выход ремастера популярного шутера Quake II с рядом улучшений и DLC.

Разработчики из Nightdive Studios повысили разрешение до 4K и добавили поддержку широкоэкранного режима, сетевой игры и ряд других визуальных настроек. В ремастер вошли миссии The Reckoning и Ground Zero, а также классическая Quake II 64 и новое дополнение от MachineGames под названием Call of the Machine.



Quake II Remaster уже можно приобрести на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch всего за $10. Подписчики Xbox Game Pass могут поиграть в неё бесплатно.
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