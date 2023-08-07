Культовая игра Red Dead Redemption выйдет на Nintendo Switch и PlayStation 4

Фархад
RDR

Приключенческий вестерн от легендарной студии Rockstar Games, который изначально выходил на PlayStation 3 и Xbox 360 в 2010 года, наконец-то портировали на PS4 и Nintendo Switch.

Порт разрабатывали британские разработчики из Double Eleven Studios. Заявлена поддержка PlayStation 5 по обратной совместимости. Стоит отметить, что проект не является ремастером или ремейком, но он переведён на большее количество языков, включая как китайский, корейский, польский и русский.



Скорее всего, ПК и консоли Xbox не получат обновлённый RDR. К счастью, тайтл доступен Xbox Series X/S благодаря обратной совместимости.

Релиз игры намечен на 17 августа. Приобрести цифровую версию Red Dead Redemption с бесплатным DLC Undead Nightmare можно за $49,99 в Nintendo Switch eShop и PlayStation Store, а версии на физических носителях поступят в продажу 13 октября.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Rockstar
Cсылки по теме:
Вышло дополнение Atomic Heart: Инстинкт истребления
Назад в детство: новая Double Dragon вышла на ПК и консолях
На Xbox появился новый сервис. В нем более 1300 игр
Купить рекламу

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+587
pincher
Эх… Лучше бы первая часть на пк тоже вышла…
Вчера в 18:47
#
+71
araik313
Лучше бы max Payne 3 вышел
Вчера в 20:54
#
Купить рекламу