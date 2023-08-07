Культовая игра Red Dead Redemption выйдет на Nintendo Switch и PlayStation 4

Приключенческий вестерн от легендарной студии Rockstar Games, который изначально выходил на PlayStation 3 и Xbox 360 в 2010 года, наконец-то портировали на PS4 и Nintendo Switch.Порт разрабатывали британские разработчики из Double Eleven Studios. Заявлена поддержка PlayStation 5 по обратной совместимости. Стоит отметить, что проект не является ремастером или ремейком, но он переведён на большее количество языков, включая как китайский, корейский, польский и русский.Скорее всего, ПК и консоли Xbox не получат обновлённый RDR. К счастью, тайтл доступен Xbox Series X/S благодаря обратной совместимости.Релиз игры намечен на 17 августа. Приобрести цифровую версию Red Dead Redemption с бесплатным DLC Undead Nightmare можно за $49,99 в Nintendo Switch eShop и PlayStation Store, а версии на физических носителях поступят в продажу 13 октября.