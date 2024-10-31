Вышел свежий трейлер кооперативной Little Nightmare 3

Артем
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В ролике показали кошмарный завод сладостей и взаимодействие между персонажами игры.

После переноса Little Nightmare 3 на 2025 год, разработчики из британской Supermassive Game напомнили, что работа над проектом не затихла. 

В новом трейлере главных героев Low (Низкий) и Alone (Одинокий) бросают в цех мрачной фабрики по производству конфет. Рискуя быть пойманными, герои пробираются через работяг-кулинаров под присмотром сурового Начальника.

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Little Nightmares III ожидается на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch. Обещают текстовый перевод на русский язык.

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Источник:
YouTube
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