Вышел свежий трейлер кооперативной Little Nightmare 3

В ролике показали кошмарный завод сладостей и взаимодействие между персонажами игры.После переноса Little Nightmare 3 на 2025 год, разработчики из британской Supermassive Game напомнили, что работа над проектом не затихла.В новом трейлере главных героев Low (Низкий) и Alone (Одинокий) бросают в цех мрачной фабрики по производству конфет. Рискуя быть пойманными, герои пробираются через работяг-кулинаров под присмотром сурового Начальника.Little Nightmares III ожидается на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch. Обещают текстовый перевод на русский язык.