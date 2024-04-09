«Смута — полнейшая шляпа и халтура»: депутат Милонов оценил главную отечественную новинку 2024 года

Олег

Милонов


Депутат Госдумы Виталий Милонов опубликовал в своем Telegram-канале разгромный отзыв о российской игре «Смута». По его словам, создатели тайтла должны ответить на неудобные вопросы.

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Ранее в сети уже разверзлись пучины критики в адрес «Смуты»: геймеры называют игру неудачной и недопиленной, и большой патч, выпущенный на днях разработчиками, похоже, делу не помог. Слухи о «Смуте» докатились до Виталия Милонова, и он решил проверить их собственноручно.

«Скачал ее вместе с помощником, поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура», — депутат Милонов. 

По словам чиновника, поскольку основной бюджет игры в сумме 500 млн рублей гарантировало государство, теперь с разработчиков «Смуты» непременно нужно спросить «за потраченные, не пойми куда, народные деньги». А еще депутат предположил, что «разработчики были завербованы польскими спецслужбами», так как «выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно». 

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Источник:
Telegram
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Комментарии

Сергей Веселов
+119
Сергей Веселов
С чего то же надо начинать. Начали, получилось не очень. Допилят.
2 часа назад в 14:43
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+321
d’Autriche
Сколько-сколько на это дерьмо выделили?????
2 часа назад в 15:32
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+378
den3221 d’Autriche
500 и 250 еще котят подкинуть. А если попрет еще 250, а если то попрет так и будут плодить! Как юбики.
50 минут назад
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