«Смута — полнейшая шляпа и халтура»: депутат Милонов оценил главную отечественную новинку 2024 года



Депутат Госдумы Виталий Милонов опубликовал в своем Telegram-канале разгромный отзыв о российской игре «Смута». По его словам, создатели тайтла должны ответить на неудобные вопросы.







Ранее в сети уже разверзлись пучины критики в адрес «Смуты»: геймеры называют игру неудачной и недопиленной, и большой патч, выпущенный на днях разработчиками, похоже, делу не помог. Слухи о «Смуте» докатились до Виталия Милонова, и он решил проверить их собственноручно.





«Скачал ее вместе с помощником, поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура», — депутат Милонов.



По словам чиновника, поскольку основной бюджет игры в сумме 500 млн рублей гарантировало государство, теперь с разработчиков «Смуты» непременно нужно спросить «за потраченные, не пойми куда, народные деньги». А еще депутат предположил, что «разработчики были завербованы польскими спецслужбами», так как «выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно».