Вышел ураганный трейлер «Бордерлэндс» — экшена по одноименной игре

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Студия Lionsgate выложила дебютный трейлер фильма по фантастическому шутеру Borderlands. Премьера ожидается в конце лета.По сюжету картины, Лилит и ее команда сразятся с инопланетными монстрами и бандами в постапокалиптической пустоши. Параллельно на просторах Пандоры герои ищут пропавшую дочь Атласа. В их руках судьба Вселенной, но они будут бороться за нечто большее: друг за друга.Первые слухи о создании фильма по Borderlands мелькали почти десять лет назад. С 2015 года проект сменил несколько режиссеров и около десяти сценаристов. В итоге картиной занялся Элай Рот («Хостел», «Грайндхаус»). Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт (Лилит), Кевин Харт (Роланд), Флориан Мунтяну (Криг), Джек Блэк (Железяка), Джейми Ли Кертис (Патриция Таннис) и Ариана Гринблатт (Крошка Тина).Мировой релиз намечен на 9 августа 2024 года.