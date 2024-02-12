«Я — Иисус Марвел»: вышел первый трейлер «Дедпул и Росомаха»

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Его показали во время финального сезона Национальной футбольной лиги «Супербоул 2024».В ролике показана сюжетная завязка. Дедпула выдергивают с его собственного дня рождения ради выполнения особо важной миссии. Как всегда, эксцентричный герой насыпает кучу мета-отсылок с проломом четвертой стены. Без лишней скромности персонаж Райана Рейнольдса называет себя мессией и Иисусом вселенной Марвел, обещая вытащить супергеройское кино из череды провалов под руководством студии Disney. После коротких боевых сцен, нам частично покажут возвращение Хью Джекмана в роли Росомахи.Пока детали истории держаться в секрете. Предположительно, харизматичная парочка отправятся бороздить просторы мультивселенных, чтобы спасти человечество от неминуемой гибели.Премьера фильма намечена на 26 июля 2024 года.