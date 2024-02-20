«Наполеон» Ридли Скотта выйдет на Apple TV+ в марте

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Мировая премьера исторической картины «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли состоится на платформе Apple TV+ уже 1 марта. Причём заявлен официальный русский дубляж.Режиссёром ленты выступил легендарный Ридли Скотт, известный своими работами над фильмами «Чужой», «Бегущий по лезвию» и «Гладиатор». Также он снял ту самую знаменитую рекламу Apple Macintosh в 1984 году.В его новом биографическом фильме Хоакин Феникс играет французского императора и военачальника. Картина представляет собой оригинальный и личный взгляд режиссёра на происхождение Наполеона Бонапарта и его быстрое восхождение к власти.Новый проект Apple Original Films уже был номинирован на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов, лучшую постановку и лучшие визуальные эффекты.Фильм уже показывают некоторое время в кинотеатрах США, но подписчикам Apple TV+ станет доступна режиссёрская четырехчасовая версия «Наполеона».