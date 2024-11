Вышла игра After Inc. — продолжение культовой Plague Inc.

На Android и iOS появилась игра After Inc. от студии Ndemic Creations. Ей же принадлежит проект Plague Inc., ставший мегапопулярным в период пандемии коронавируса (хотя он вышел за несколько лет до этого).

В Plague Inc. нужно было уничтожать человечество с помощью различной вирусной или бактериологической заразы или, наоборот, противодействовать её распространению, разрабатывая различные лекарства. After Inc. — игра с принципиально другим сценарием, тут предлагается восстанавливать уничтоженную цивилизацию, возвращая людям утерянные знания и умения — от самых простых до сложнейших. Сюжетная кампания предполагает защиту от нападений зомби, поэтапное развитие технологий, строительство зданий, охоту, обустройство и многое другое.