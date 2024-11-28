Вышла игра After Inc. — продолжение культовой Plague Inc.

Александр


На Android и iOS появилась игра After Inc. от студии Ndemic Creations. Ей же принадлежит проект Plague Inc., ставший мегапопулярным в период пандемии коронавируса (хотя он вышел за несколько лет до этого).

В Plague Inc. нужно было уничтожать человечество с помощью различной вирусной или бактериологической заразы или, наоборот, противодействовать её распространению, разрабатывая различные лекарства. After Inc. — игра с принципиально другим сценарием, тут предлагается восстанавливать уничтоженную цивилизацию, возвращая людям утерянные знания и умения — от самых простых до сложнейших. Сюжетная кампания предполагает защиту от нападений зомби, поэтапное развитие технологий, строительство зданий, охоту, обустройство и многое другое.

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На Android эта игра распространяется бесплатно, на iOS она стоит 199 рублей, а в 2025 году появится на ПК. Для доступа к бесконечному режиму игры необходимо активировать премиум-режим, совершив любую внутриигровую покупку. Кроме того, разработчики планируют периодически выпускать сезонные обновления, пожизненная подписка на которые обойдётся в 1490 рублей.


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