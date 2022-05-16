[Видео] Энтузиаст перенес русские дворы на Unreal Engine 5. От реальности не отличить
Артем Фунтиков —
Белорусский художник детально воссоздал атмосферу русской провинции зимним вечером. Благодаря движку Unreal Engine 5 картинка получилась ультрареалистичной.
Ранее художник Остап Гордон поделился своей работой на площадке цифрового искусства ArtStation. Несколько изображений показали камерность русской глубинки с фотореалистичной точностью. Пользователи в сети были на столько впечатлены уведенным, что позже автор выложил полноценное видео своего творения.
Для полного погружения был добавлен эффект съемки на мобильный телефон и меланхоличное музыкальное сопровождение. Демонстрация наглядно показывает передовые возможности нового движка Unreal Engine 5. Автор выложил видеофайл в открытый доступ. Его можно скачать и посмотреть в максимально хорошем качестве. Демо длится две с половиной минуты и займет на жестком диске около 1 Гб.
К слову это не первый случай когда цифровые художники удивляют зрителей виртуальными возможностями. В комментариях на YouTube Остапа сравнивают с Лоренцо Драго. Он воссоздал японский железнодорожный вокзал на том же движке.
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Комментарии
+341
Круто смотрится 👍
Вчера в 13:57
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