Всё о программах лояльности маркетплейсов. Где выгоднее — Ozon, Wildberries, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет», AliExpress?

В России работают несколько крупных маркетплейсов, они конкурируют друг с другом не только ассортиментом и ценами, но и программами лояльности, которые, с одной стороны, позволяют экономить, а с другой — привязывают клиентов к той или иной площадке, вынуждая тратить больше. И у каждого маркетплейса свой взгляд на то, как поощрять своих клиентов максимально эффективно.
AliExpress
Раньше AliExpress давал промокоды, благодаря которым в периоды распродаж можно было покупать товары намного дешевле, иногда за половину обычной цены. Сейчас промокодов на все покупки нет, но остались купоны, действующие на часть товаров у определённых продавцов. Взять эти купоны можно на страницах магазинов, причём магазины сами решают, какую скидку и на что они готовы предоставить. Также сохранились частые распродажи, а если ничего не покупать долгое время, то в разделе «Одна цена» появится скидка — можно купить 3 товара по 79 рублей за каждый вместо 189 рублей.
У «Т-Банка» есть карты с повышенным кэшбэком за покупки с AliExpress — на дебетовой 2%, на кредитной 3%. У обладателей любых карт «Т-Банка» в разделе «Кэшбэк» в мобильном приложении иногда появляется ещё более выгодный оффер — возврат 10% или 15% на одну покупку с AliExpress.
AliExpress также позволяет покупать товары в рассрочку на 2, 4, 6 или 12 месяцев. Она с комиссией, плата за разделение платежей указывается в момент оформления заказа. Также стоит иметь в виду, что эта услуга оказывается микрокредитной компанией «Купи не копи», предоставляющей лимит в 300 000 рублей, и она влияет на кредитный рейтинг — например, нормальный банк может отказать в выдаче кредитной карты, кредита, займа или ипотеки, если сочтёт, что на вас и так лежит слишком большая финансовая нагрузка, и высок риск, что вы не сможете расплатиться вовремя.
«Яндекс Маркет»
На «Яндекс Маркете» можно расплачиваться баллами «Плюса», которые особенно активно копятся у обладателей карты «Яндекс Пэй», пользующихся различными сервисами «Яндекса» (например, «Такси») с подпиской «Плюс».
Если установить браузерное расширение «Яндекс Выгода», за покупку некоторых товаров будет начисляться кэшбэк баллами «Плюса» (обычно 1%). За часть товаров также начисляется 5-процентный кэшбэк при оплате картой «Яндекс Пэй» при наличии подписки «Плюс», это бывает указано на их карточках. Баллы «Плюса» можно потратить на оплату почти всей стоимости товаров, живыми деньгами нужно доплатить как минимум 1 рубль.
В профиле можно выбрать категории с повышенными скидками. Обычно скидка невелика, а категории не самые популярные.
При оплате картами «Альфа Банка» могут предоставляться скидки до 30%, хотя количество товаров с большими скидками невелико, и чаще всего цена получается такой же, как при оплате через «Яндекс Пэй».
На различных сайтах с купонами также можно найти промокоды со скидками на некоторые товары, категории товаров или подборки. Кроме того, «Яндекс» привлекает новых клиентов скидкой на покупку от определённой суммы. Например, сейчас на первый заказ с «Яндекс Маркета» можно получить скидку 200 рублей от суммы 2500 рублей по промокоду REF_TSTXKYG. Впрочем, иногда даже не нужно использовать промокод — просто цены на некоторые товары будут ниже, чем для тех, кто постоянно покупает на «Яндекс Маркете».
Ещё у «Яндекса» есть игра «Плюс Дейли», в которой нужно выполнять определённые задания (например, смотреть фильмы или сериалы в «Кинопоиске», слушать музыку в «Яндекс Музыке», ездить за такси, совершать покупки в сервисах). За это начисляются звёздочки и баллы, а раз в несколько дней выпадают подарки, в том числе промокоды на скидки в «Яндекс Маркете».
Почти все товары на «Яндекс Маркете» можно покупать в рассрочку, которая называется здесь «Сплит». Она бывает с комиссией или без неё, условия указаны на карточке товара под ценой, лимит — 100 000 рублей. Также бывает «Улучшенный сплит» с повышенным до 300 000 рублей лимитом и более выгодными условиями. В отличие от обычного «Сплита», это банковский продукт от АО «Яндекс Банк», влияющий на кредитную историю и возможность получения кредитов в банках.
Wildberries
Сейчас программа лояльности Wildberries сводится в основном к виртуальной карте «WB Кошелёк», при оплате которым предоставляется скидка, размер которой периодически меняется в пределах 2-5%. На некоторые дорогие товары (например, смартфоны) эта скидка не распространяется. «WB Кошелёк» пополняется через СБП с любой карты «Мир» без комиссии, причём это можно сделать непосредственно перед визитом в ПВЗ, если выбрана оплата при получении.
Если верифицироваться в Wildberries через Госуслуги, через «WB Кошелёк» можно оплачивать товары стоимостью не более 60 000 рублей, а месячный лимит составляет 200 000 рублей. Без верификации лимиты ниже — не более 15 000 за одну покупку и не более 40 000 в месяц.
В скором времени Wildberries запустит подписку «WB Клуб» за 199 рублей в месяц или 1899 рублей в год. Её обладателям позволят менять ПВЗ в течение 30 минут после оформления заказа и предоставят эксклюзивный доступ к разделу к товарам по сниженным ценам.
В мае 2024 года Wildberries запустил инструмент «Баллы за отзывы», но продавцы очень неохотно пользуются им, и найти товары, за отзывы к которым можно получить вознаграждение, крайне затруднительно (хотя всё же возможно). Для покупателей 1 балл равен 1 рублю и расходовать их можно на оплату до 100% от цены товаров, а продавцы платят за них по курсу 1 балл = 1,44 рубля (20% комиссия Wildberries и 20% НДС). Отзыв нужно оставить в течение 5 дней после получения товара, баллы начисляются спустя две недели при условии, что вы не вернули товар и не удалили отзыв. Некоторые продавцы предпочитают по старинке прикладывать к товару карточку со своими контактными данными в мессенджере, где можно договориться о зачислении определённой суммы на телефон после отправки скриншота с хвалебным отзывом о товаре. Wildberries борется с таким способом продвижения и штрафует продавцов, поэтому они просят не выкладывать в отзывах фотографии этих карточек.
Ozon
Как и Wildberries, Ozon продвигает оплату собственной картой, которая так и называется — «Ozon Карта». Сама по себе карта вполне полноценная — можно даже получить пластиковый вариант. По ней начисляется кэшбэк за покупки вне Ozon (категории повышенного кэшбэка можно выбирать каждый месяц), есть вклады и накопительный счёт с процентами, сравнимыми с теми, что предлагают более крупные и популярные банки.
В отличие от Wildberries, у Ozon уже давно есть подписка — Ozon Premium (первый месяц бесплатно, далее 199 рублей в месяц или 2400 рублей в год). Её обладателям предоставляется бесплатная курьерская доставка товаров стоимостью от 499 рублей (за исключением крупногабаритных вещей), упрощенная политика возврата, кэшбэк 5% по «Ozon Карте» в кафе и ресторанах и доступ к видеосервису Kion.
Экономить на Ozon можно ещё несколькими способами: искать товары, за отзывы на которые начисляют баллы, просить у продавцов скидки, обменивать баллы продавцов на баллы для любых покупок. Бонусами от продавцов можно оплачивать до 25% стоимости товаров у конкретного продавца, а баллами Ozon до 25% от цены любых товаров. Скидочные промокоды для Ozon встречаются крайне редко, и обычно они действуют не на все покупки, а только в определённом магазине.
Иногда акция «Баллы за отзывы» даёт неприятный сбой — вы покупаете товар, получаете его, пишете и публикуете отзыв, а баллы не начисляются. Так происходит, когда у продавца закончились средства на проведение этой акции. Удалить свой отзыв у вас не получится ни самостоятельно, ни через поддержку, но при желании вы можете отредактировать его.
Начиная с этого года Ozon раз в несколько месяцев проводит розыгрыш «Время призов». За вход в приложение или посещение сайта, покупки и выполнение заданий начисляются монеты, которые автоматически обмениваются на билеты, среди обладателей которых разыгрываются ценные вещи (например, PlayStation 5, iPhone 15, MacBook Air, iPad), путешествие, квартира с отделкой и мебелью в Москве и скидочные баллы.
«Мегамаркет»
«Мегамаркет» принадлежит «Сбербанку», поэтому клиентам этого банка предоставляется больше преимуществ. Этот маркетплейс известен начислением нереально огромного кэшбэка (в прошлом он иногда даже превышал стоимость товаров, а сейчас стал значительно ниже). Но с ним стоит быть осторожным: увидев нужный товар, не совершайте импульсивную покупку, а посмотрите, сколько он стоит в других местах. Дело в том, что цены на многие вещи тут завышены с расчётом, что покупатель согласится переплатить живыми деньгами ради получения гораздо большего количества «фантиков», чем в других местах.
Что касается «фантиков» от «Мегамаркета», то это баллы «СберСпасибо» — те же самые, что начисляются в качестве кэшбэка при оплате картами «Сбера». Их можно тратить на покупки товаров с «Мегамаркета», при заказе еды и прочих товаров через «Купер» (экс-«СберМаркет», а также у партнёров «Сбербанка» (например, в «Бургер Кинге»). Баллы можно тратить на оплату до 99% от стоимости товаров.
При наличии подписки «СберПрайм» начисляется больше бонусов «СберСпасибо», чем без неё, а обладатели некоторых кредитных карт «Сбера» могут раскредитовать любые покупки с «Мегамаркета» по выгодным условиям — 9,8% годовых (желательно, чтобы по карте не было других покупок, иначе за них придётся платить 25-30% годовых, что не так выгодно). «Сбербанк» периодически позволяет подключить подписку «СберПрайм» всего за 1 рубль на 90 дней (например, по этой ссылке).
Новые пользователи «МегаМаркета» могут получить скидку 1000 рублей при покупке от 4000 рублей по промокоду FR38818J335. В дальнейшем промокоды на скидку появляются в личном кабинете или приходят в SMS.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым