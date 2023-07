5 фильмов с Джейком Джилленхолом, в которых главный герой поехал кукухой

С 13 июля в 34 городах России стартует спецпоказ фантастического триллера Ричарда Келли «Донни Дарко» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Культовый фильм о подростке страдающим параноидальной шизофренией будет представлен в режиссерской версии с субтитрами или профессиональным закадровым переводом. На счету Джилленхола много разноплановых ролей, но мы собрали именно те, в который его герои явно не в ладах со своей головой. Уровень безумия персонажей мы оценили по шкале от одной до пяти соответствующих пернатых животных.После смерти жены Дэйв сильно раздосадован из-за шоколадки, застрявшей в торговом автомате в больнице. Он начинает засыпать письмами службу поддержки, дома разбирает бытовую технику, ломает стены, берет напрокат бульдозер и пытается понять, почему ничего не чувствует после утраты близкого человека.В попытках найти работу Луи Блум замечает, как журналисты-любители снимают последствия автокатастрофы. Поняв, что шок-контент ценится больше всего, новоиспеченный оператор решает самостоятельно создавать сценарии для репортажей.Джимми Ливингстон — единственный мальчик на Земле с очень слабым иммунитетом. С детства он живет в пузыре, который защищает его от инфекций и микробов. Однажды он влюбляется в свою соседку Хло, которая помолвлена с другим. Чтобы рассказать о своих чувствах, Джимми отправляется в безумное путешествие через всю страну.Преподаватель истории Адам Белл с удивлением замечает своего двойника в эпизодической роли фильма. Желание найти актера с видеокассеты в жизни превращается в одержимость, а все происходящее вокруг постепенно сводит героя с ума.28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд. Именно столько времени осталось до конца всего сущего. Чтобы предотвратить конец света, предсказанный человеком в костюме гигантского кролика Френка, Донни Дарко начинает изучать книгу о путешествиях во времени.В качестве бонуса, можете ознакомиться с клипом группы The Shoes — Time to Dance и короткометражкой The Damned из цикла Great Performers: Horror Show, где актер также принял участие. А за иллюстрацию кукухи спасибо художнице Марине Дмитриевой