Уилл Смит раздаёт бесплатные подписки на Apple TV+ в честь премьеры фильма «Освобождение»

Сегодня, 9 декабря, на стриминговой платформе Apple TV+ состоялась премьера драмы «Освобождение» с Уиллом Смитом в главной роли. В честь этого события сервис предлагает бесплатную двухмесячную подписку для новых пользователей.Картина основана на реальной истории чернокожего раба Питера, который решился на побег от своих угнетателей. Фотографии и рассказы Питера, опубликованные в прессе в 1863 году, помогли проинформировать общественность о том, как плохо живут рабы, а также способствовали в борьбе за свободу чернокожих американцев.