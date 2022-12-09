Apple TV+ Кино

Уилл Смит раздаёт бесплатные подписки на Apple TV+ в честь премьеры фильма «Освобождение»

Фархад

«Освобождение»

Сегодня, 9 декабря, на стриминговой платформе Apple TV+ состоялась премьера драмы «Освобождение» с Уиллом Смитом в главной роли. В честь этого события сервис предлагает бесплатную двухмесячную подписку для новых пользователей.

Картина основана на реальной истории чернокожего раба Питера, который решился на побег от своих угнетателей. Фотографии и рассказы Питера, опубликованные в прессе в 1863 году, помогли проинформировать общественность о том, как плохо живут рабы, а также способствовали в борьбе за свободу чернокожих американцев.

По слухам, производство фильма обошлось Apple в $120 млн. Компания планировала провести премьеру ещё летом 2022 года, но, вероятно, релиз пришлось отложить из-за инцидента с пощёчиной, которую Крис Рок получил от Уилла Смита на церемонии вручения премии «Оскар».

Если у вас ещё нет подписки на Apple TV+, вы можете получить сайт два бесплатных месяца пользования, перейдя по этой ссылке.

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Источник:
9to5Mac
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