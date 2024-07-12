Apple показала короткометражный фильм «¡Suerte!». Его сняли на iPhone 15 Pro

Фархад
Apple

Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале новым короткометражным фильмом под названием «¡Suerte!» («Удача»), который был снят на iPhone 15 Pro.



Сюжет ролика рассказывает о молодом музыканте по имени Иван Корнехо, который отправляется в путешествие на свою историческую родину в Мексику в поисках вдохновения. Там его ждёт великое приключение.

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Вместе с самой короткометражкой Apple также опубликовала видео, которое показывает процесс съёмки фильма.


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