Apple показала короткометражный фильм «¡Suerte!». Его сняли на iPhone 15 Pro

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале новым короткометражным фильмом под названием «¡Suerte!» («Удача»), который был снят на iPhone 15 Pro.Сюжет ролика рассказывает о молодом музыканте по имени Иван Корнехо, который отправляется в путешествие на свою историческую родину в Мексику в поисках вдохновения. Там его ждёт великое приключение.Вместе с самой короткометражкой Apple также опубликовала видео, которое показывает процесс съёмки фильма.