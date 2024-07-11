Вышел свежий трейлер аниме «Рик и Морти»

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Adult Swim обещает выпустить 10 эпизодов мультсериала уже в августе.Спин-офф про ученого-алкоголика Рика и его робкого внука Морти расскажут о путешествиях безумной парочки по уголкам мультивселенной. К передрягам присоединятся и другие члены семейства — сестра Саммер, родители Джери и Бет, а также новые персонажи, которых в оригинальном сериале не было.Над производством шоу работал Такаси Сано («Башня Бога»). Премьера назначена на 16 августа 2024 года.