Apple TV+ Кино

Apple TV+ запустила бесплатный показ своих топовых сериалов

Фархад

Apple TV+

В честь рождественских праздников стриминговый сервис Apple TV+ запустил специальную акцию, в рамках которой топовые сериалы платформы можно посмотреть бесплатно.

До 3 января первые сезоны сериалов «Заговор сестёр Гарви», «Тед Лассо», «Доисторическая планета», «Не с первой попытки» и «Утреннее шоу» доступны для бесплатного просмотра. При этом даже пробную подписку оформлять не нужно.

Достаточно войти в приложение Apple TV под своим Apple ID на любом совместимом гаджете Apple, на консолях PlayStation и Xbox, на смарт-телевизорах и на других платформах.

Если вы всё ещё не пользовались сервисом Apple TV+ и не знакомы с контентом этой платформы, то сейчас — отличная возможность наверстать упущенное.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

–78
876589
У нас не работает, просит подписку
Сегодня в 12:19
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Дмитрий Павлов
+113
Дмитрий Павлов
Когда есть подписка ничего смотреть неохота, а когда нету все хочется посмотреть)
Сегодня в 14:38
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