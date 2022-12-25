Apple TV+ запустила бесплатный показ своих топовых сериалов

В честь рождественских праздников стриминговый сервис Apple TV+ запустил специальную акцию, в рамках которой топовые сериалы платформы можно посмотреть бесплатно.
До 3 января первые сезоны сериалов «Заговор сестёр Гарви», «Тед Лассо», «Доисторическая планета», «Не с первой попытки» и «Утреннее шоу» доступны для бесплатного просмотра. При этом даже пробную подписку оформлять не нужно.
Достаточно войти в приложение Apple TV под своим Apple ID на любом совместимом гаджете Apple, на консолях PlayStation и Xbox, на смарт-телевизорах и на других платформах.
Если вы всё ещё не пользовались сервисом Apple TV+ и не знакомы с контентом этой платформы, то сейчас — отличная возможность наверстать упущенное.
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