Apple TV+ Кино

Apple TV+ показала первые кадры из будущих фильмов и сериалов платформы

Фархад

Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился трейлером будущих оригинальных сериалов и фильмов, которые выйдут на платформе в следующем году.

В ролике есть тизеры множества новых шоу, включая сериалы «Властелины воздуха»,  «Очистка», «Здравствуй, завтра» и полнометражный фильм Ридли Скотта «Наполеон».



Кроме того, нам показали фрагменты из третьего сезона флагманского сериала платформы «Тед Лассо», несколько кадров из проекта «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом и фильм «Аферисты» с Джулианной Мур в главной роли.

Apple TV+ завершит 2022 год крупной кинопремьерой: драма о рабстве под названием «Эмансипация» с Уиллом Смитом в главной роли выйдет на платформе 9 декабря.

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Источник:
9to5Mac
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