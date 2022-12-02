Apple TV+ показала первые кадры из будущих фильмов и сериалов платформы

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился трейлером будущих оригинальных сериалов и фильмов, которые выйдут на платформе в следующем году.В ролике есть тизеры множества новых шоу, включая сериалы «Властелины воздуха», «Очистка», «Здравствуй, завтра» и полнометражный фильм Ридли Скотта «Наполеон».Кроме того, нам показали фрагменты из третьего сезона флагманского сериала платформы «Тед Лассо», несколько кадров из проекта «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом и фильм «Аферисты» с Джулианной Мур в главной роли.Apple TV+ завершит 2022 год крупной кинопремьерой: драма о рабстве под названием «Эмансипация» с Уиллом Смитом в главной роли выйдет на платформе 9 декабря.