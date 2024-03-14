Apple выпустила трейлер сериала «Франклин» с Майклом Дугласом

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Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером будущего сериала «Франклин», который расскажет о роли Бенджамина Франклина в становлении Америки.Главную роль в 8-серийной драме исполнил обладатель премии «Оскар» Майкл Дуглас («Основной инстинкт», «Человек-муравей»). Актёр также выступил исполнительным продюсером сериала.Проект рассказывает историю из жизни 70-летнего Бенджамина Франклина, основанную на книге Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки».В сериале также приняли участие Ноа Джуп («Тихое место»), Тибальт де Монталамбер («Позвоните моему агенту!»), Дэниэл Мейс («Дежурство»), Людивин Санье («Люпен») и Эдди Марсан («Рэй Донован»).Премьера «Франклина» состоится на Apple TV+ 12 апреля.