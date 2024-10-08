«Битлджус 2» Тима Бертона появился в домашнем прокате

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Продолжение фентезийной черной комедии 1988 года уже вышло в «цифре».По сюжету семейство Дитцев возвращается в старое поместье, некогда населенное призраками во главе с биоэкзорцистом Битлджусом. Причина сбора — так себе. Глава семьи, Чарльз был съеден акулой после падения самолета в океан. Вдова Дилия, готка-падчерица Лидия, а также внучка Астрид готовы почтить память усопшего. Среди гостей затесался режиссер Рори, чей визит несколько корыстен — он очень хочет в жены героиню Вайноны Райдер. В ходе визита между женщинами вспыхивают семейные неурядицы паранормальных масштабов и вся троица попадает в загробный мир.Автор оригинала Тим Бертон набрал поистине звездный состав: к прежним ролям вернулись Майкл Китон и Вайнона Райдер. Каст разбавили Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо и другие. Фильм набрал 77% «свежести» на Rotten Tomatoes и твердые 7 баллов на IMDb.