Новинки кино, которые уже есть в качестве

Прошедшая неделя стала богатой на громкие релизы. В сети уже можно найти долгожданный тандем Дэдпула и Росомахи, ремейк жуткой психологической драмы с Джеймсом Макэвоем, продолжение концептуального триллера о социальном неравенстве и другие новинки.
Не говори никому / Speak No Evil
Жанр: триллер, криминал, драма;
Рейтинг IMDb: 7,3;
Режиссер: Джеймс Уоткинс;
В ролях: Джеймс Макэвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнэри, Эшлинг Франчози, Аликс Уэст и другие
Ремейк одноименной ленты 2022 года повторяет события оригинала. Семейная пара с дочерью приезжают в гости к новоиспеченным друзьям. Однако очарование от знакомства и дружелюбность хозяев постепенно превращается в психологический кошмар.
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Домовой
Жанр: фэнтези, ужасы;
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.0;
Режиссер: Андрей Загидуллин;
В ролях: Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Роза Хайруллина другие.
Сироты Варя и Арсений перебираются из родной деревни в дом к приемным родителям. Но надежда на счастливую жизнь угасает, когда им бросает вызов древняя сущность их иного мира.
Дэдпул и Росомаха / Deadpool & Wolverine
Жанр: фантастика, тбоевик, комедия;
Рейтинг IMDb: 7,9;
Режиссер: Шон Леви;
В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Дафни Кин и другие.
По сюжету персонажам предстоит сразиться с главным злодеем ленты — сестрой-близнецом Чарльза Ксавьера. Но для начала Дэдпул и Логан должны найти общий язык друг с другом.
Платформа 2 / El hoyo 2 / The Platform 2
Жанр: фантастика, триллер;
Рейтинг IMDb: 5,4;
Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутия;
В ролях: Кен Эпплдорн, Тадаси Ито, Оскар Хаенада, Ховик Кеучкерян, Антония Сан Хуан и другие.
Главными участниками жуткого эксперимента станут таинственная девушка и лысый здоровяк с зажигалкой. Вместе им предстоит погрузиться на дно социального колодца, пока участники верхних этажей шикуют на всю катушку.
Тихое место: Азраэль / Azrael
Жанр: ужасы;
Рейтинг IMDb: 6,3;
Режиссер: И.Л. Кац;
В ролях: Виктория Кармен Сонн, Самара Уивинг, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Джоан Розенберг, Ээро Милонофф и другие.
В мире, где царит гробовое молчание, община язычников преследует и похищает молодую женщину, чтобы принести ее в жертву древнему злу. Чудом освободившись, Азраэль клянется отомстить и положить конец культу, для которого нет ничего святого.