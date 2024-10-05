Новинки кино, которые уже есть в качестве

Артем
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Прошедшая неделя стала богатой на громкие релизы. В сети уже можно найти долгожданный тандем Дэдпула и Росомахи, ремейк жуткой психологической драмы с Джеймсом Макэвоем, продолжение концептуального триллера о социальном неравенстве и другие новинки.

Не говори никому / Speak No Evil

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Жанр: триллер, криминал, драма;
Рейтинг IMDb: 7,3;
Режиссер: Джеймс Уоткинс;
В ролях: Джеймс Макэвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнэри, Эшлинг Франчози, Аликс Уэст и другие

Ремейк одноименной ленты 2022 года повторяет события оригинала. Семейная пара с дочерью приезжают в гости к новоиспеченным друзьям. Однако очарование от знакомства и дружелюбность хозяев постепенно превращается в психологический кошмар.


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Домовой

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Жанр: фэнтези, ужасы;
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.0;
Режиссер: Андрей Загидуллин;
В ролях: Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Роза Хайруллина другие.

Сироты Варя и Арсений перебираются из родной деревни в дом к приемным родителям. Но надежда на счастливую жизнь угасает, когда им бросает вызов древняя сущность их иного мира.



Дэдпул и Росомаха / Deadpool & Wolverine

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Жанр: фантастика, тбоевик, комедия;
Рейтинг IMDb: 7,9;
Режиссер: Шон Леви;
В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Дафни Кин и другие.

По сюжету персонажам предстоит сразиться с главным злодеем ленты — сестрой-близнецом Чарльза Ксавьера. Но для начала Дэдпул и Логан должны найти общий язык друг с другом.



Платформа 2 / El hoyo 2 / The Platform 2

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Жанр: фантастика, триллер;
Рейтинг IMDb: 5,4;
Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутия;
В ролях: Кен Эпплдорн, Тадаси Ито, Оскар Хаенада, Ховик Кеучкерян, Антония Сан Хуан и другие.

Главными участниками жуткого эксперимента станут таинственная девушка и лысый здоровяк с зажигалкой. Вместе им предстоит погрузиться на дно социального колодца, пока участники верхних этажей шикуют на всю катушку.



Тихое место: Азраэль / Azrael

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Жанр: ужасы;
Рейтинг IMDb: 6,3;
Режиссер: И.Л. Кац;
В ролях: Виктория Кармен Сонн, Самара Уивинг, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Джоан Розенберг, Ээро Милонофф и другие.

В мире, где царит гробовое молчание, община язычников преследует и похищает молодую женщину, чтобы принести ее в жертву древнему злу. Чудом освободившись, Азраэль клянется отомстить и положить конец культу, для которого нет ничего святого.

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Комментарии

EDD
+391
EDD
Ребят, ну хватит уже парашу рекламировать. Я понимаю, что сейчас к киноиндустрии кризис. Но ведь есть достойные качественные старые (и не очень) фильмы, которые не все смотрели, пропустили. Ну расскажите о них.
Сегодня в 15:07
#
+675
pincher
Да действительно в Дэдпуле я разочаровался… сколько диалогов телезрителями, совсем ненужная сравнение Диснея и фоксом это конечно жесть🤔😏
Сегодня в 16:38
#
EDD
+391
EDD pincher
Этой уже не кино, а голимая реклама, с кучей интеграций. И Рэйнольдс этого и не скрывает. Он один из богатейших актёров.
Сегодня в 17:12
#

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