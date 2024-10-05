Новинки кино, которые уже есть в качестве

Не говори никому / Speak No Evil

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Домовой

Дэдпул и Росомаха / Deadpool & Wolverine

Платформа 2 / El hoyo 2 / The Platform 2

Тихое место: Азраэль / Azrael

Прошедшая неделя стала богатой на громкие релизы. В сети уже можно найти долгожданный тандем Дэдпула и Росомахи, ремейк жуткой психологической драмы с Джеймсом Макэвоем, продолжение концептуального триллера о социальном неравенстве и другие новинки.: триллер, криминал, драма;: 7,3;: Джеймс Уоткинс;: Джеймс Макэвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнэри, Эшлинг Франчози, Аликс Уэст и другиеРемейк одноименной ленты 2022 года повторяет события оригинала. Семейная пара с дочерью приезжают в гости к новоиспеченным друзьям. Однако очарование от знакомства и дружелюбность хозяев постепенно превращается в психологический кошмар.фэнтези, ужасы;: 6.0;Андрей Загидуллин;Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Роза Хайруллина другие.Сироты Варя и Арсений перебираются из родной деревни в дом к приемным родителям. Но надежда на счастливую жизнь угасает, когда им бросает вызов древняя сущность их иного мира.фантастика, тбоевик, комедия;7,9;Шон Леви;Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Дафни Кин и другие.По сюжету персонажам предстоит сразиться с главным злодеем ленты — сестрой-близнецом Чарльза Ксавьера. Но для начала Дэдпул и Логан должны найти общий язык друг с другом.фантастика, триллер;5,4;Гальдер Гастелу-Уррутия;: Кен Эпплдорн, Тадаси Ито, Оскар Хаенада, Ховик Кеучкерян, Антония Сан Хуан и другие.Главными участниками жуткого эксперимента станут таинственная девушка и лысый здоровяк с зажигалкой. Вместе им предстоит погрузиться на дно социального колодца, пока участники верхних этажей шикуют на всю катушку.ужасы;6,3;И.Л. Кац;Виктория Кармен Сонн, Самара Уивинг, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Джоан Розенберг, Ээро Милонофф и другие.В мире, где царит гробовое молчание, община язычников преследует и похищает молодую женщину, чтобы принести ее в жертву древнему злу. Чудом освободившись, Азраэль клянется отомстить и положить конец культу, для которого нет ничего святого.