«Одинокие волки» стал самым просматриваемым фильмом Apple TV+. Его однозначно стоит глянуть

Фильм «Одинокие волки» от сценариста и режиссёра Джона Уоттса с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в главных ролях вышел на Apple TV+ только в пятницу, а уже успел стать самой просматриваемой картиной сервиса за всю его историю.
Самое интересное, что фильм прошёл все круги производственного ада и под конец лишился театральной премьеры. Apple решила отказаться от больших экранов и сразу выпустить «Одиноких волков» на стриминговой платформе, но параллельно с этим дала «зелёный свет» на производство сиквела.
В интервью журналу Deadline глава отдела художественных фильмов Apple Original Films Мэтт Дентлер заявил, что «Одинокие волки» стали «мировым блокбастером» благодаря массовой любви зрителей. Сама Apple не публикует данные о просмотрах на Apple TV+.
Мы же обойдёмся без спойлеров, но если вы ещё не смотрели «Одиноких волков», настоятельно рекомендуем ознакомиться с этой лентой. Количество сюжетных поворотов и невероятных развязок просто зашкаливает.
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