«Одинокие волки» стал самым просматриваемым фильмом Apple TV+. Его однозначно стоит глянуть

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Фильм «Одинокие волки» от сценариста и режиссёра Джона Уоттса с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в главных ролях вышел на Apple TV+ только в пятницу, а уже успел стать самой просматриваемой картиной сервиса за всю его историю.Самое интересное, что фильм прошёл все круги производственного ада и под конец лишился театральной премьеры. Apple решила отказаться от больших экранов и сразу выпустить «Одиноких волков» на стриминговой платформе, но параллельно с этим дала «зелёный свет» на производство сиквела.В интервью журналу Deadline глава отдела художественных фильмов Apple Original Films Мэтт Дентлер заявил, что «Одинокие волки» стали «мировым блокбастером» благодаря массовой любви зрителей. Сама Apple не публикует данные о просмотрах на Apple TV+.Мы же обойдёмся без спойлеров, но если вы ещё не смотрели «Одиноких волков», настоятельно рекомендуем ознакомиться с этой лентой. Количество сюжетных поворотов и невероятных развязок просто зашкаливает.