«Джокер: безумие на двоих» покажут в российских кинотеатрах

Артем
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Фильм покажут в рамках предсеансного обслуживания.

Сайты кинотеатров начали размещать афиши криминальной драмы «Джокер: безумие на двоих». Официальный релиз в мировом прокате состоится 4 октября, однако из-за санкций в Россию лента доберется позже. 

Пока наиболее вероятная дата — 12 октября. Такие сроки указаны в репертуаре московского кинотеатра «Радуга». Другие прокатчики не называют точных сроков или используют афиши в качестве заглушек. Однако зрителей готовят заранее — билеты можно приобрести как по предзаказу, так и перед просмотром в кассах кинотеатра.

Сюжет является прямым продолжением оригинальной картины 2019 года. Артур Флек (Хоакин Феникс) в образе клоуна Джокера попадает в психушку Аркхема, где знакомится с доктором Харлин Квинзель (Леди Гага). Между ними завязываются романтические отношения, перерастающие в опасную одержимость. Вместе они готовы бросить вызов обществу любой ценой. 


Поскольку показ фильма неофициальный, его будут показывать в рамках предсеансного обслуживания вместе с короткометражным фильмом после титров.

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