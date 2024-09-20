Tvigle отметил свое 17-летие

«Мы очень рады, что сегодня на дне рождения нашей компании присутствуют все ключевые партнеры, с которыми мы развивались совместно. За эти 17 лет команда Tvigle получила огромный опыт в области онлайн видео. Гибкость и адаптивность команды нашего проекта к динамичным изменениям на рынке онлайн видео позволяют нам своевременно реагировать и подстраиваться под запросы аудитории и партнёров. Именно поэтому столько лет мы остаёмся востребованными и сохраняем лояльность нашей аудитории», - подчеркнула Евгения Петрова, генеральный директор Tvigle.

«Недавно мы провели масштабное технологическое обновление нашей платформы, перевыпустили мобильные приложения для пользователей смартфонов на базе Android. Сейчас команда работает над перевыпуском приложения для пользователей iOS и обновлением парка Smart TV приложений онлайн кинотеатра», — отметила Евгения Петрова, генеральный директор Tvigle.

«Сегодня Tvigle ориентирован на создание уникальных продуктов для рынка онлайн видео. Одним из таких продуктов является новый раздел с подробными аналитическими разборами фильмов и новинок киноиндустрии. Эти материалы не ограничиваются стандартными обзорами, они представляют собой детальный анализ, помогающий зрителям глубже понять и оценить киноискусство», — добавила Александра Орлова, директор по контенту Tvigle.

«Tvigle активно расширяет свои границы. Мы уже вышли на рынки стран СНГ. Очевидно, что пользователи в этих странах ждут от нас качественного сервиса и мы готовы предложить им лучшее! Приоритетом для нас всегда были и будут наши клиенты. Команда, несомненно, приложит все усилия для того, чтобы каждый пользователь ощутил заботу и выбрал для себя лучшие продукты онлайн кинотеатра. Мы растём, развиваемся и стремимся предоставить лучший сервис, который соответствует самым высоким стандартам нашего высококонкурентного рынка», — отметил Петр Смолдырев, коммерческий директор Tvigle.

8 000 000 активных пользователей

3 900 000 активных устройств Smart TV

> 35 000 единиц лицензионного контента

Tvigle – первооткрыватель российских онлайн-кинотеатров – в этом году отметил свой 17-й день рождения. В честь этого события 18 сентября 2024 года было организовано яркое мероприятие, где обсуждались последние тенденции в онлайн видео, а также в области развития рекламного рынка РФ.Tvigle является одним из немногих онлайн-кинотеатров, предлагающих своим пользователям наиболее выгодные условия доступа к кино-контенту через модель AVOD (рекламная модель монетизации). Благодаря интеграции рекламы в видео (In-stream) или ее размещению вне видео (Out-of-stream), пользователи могут бесплатно просматривать все фильмы и сериалы на собственной платформе Tvigle Video Publisher Cloud. Онлайн-кинотеатр сосредоточен на уникальной нише, которая не теряет своей популярности в России и в странах СНГ . Tvigle, как и раньше, ориентируется на широкую аудиторию российского пользователя сети интернет и делает просмотр фильмов и сериалов максимально доступным в высоком качестве из любой точки России и стран СНГ.Несмотря на то, что большинство онлайн-кинотеатров функционируют на основе платных моделей монетизации (SVOD, TVOD, EST), в России по-прежнему остается востребованной рекламная модель.По данным Дмитрия Колесова, директора департамента новых технологий J`son & Partners Consulting, доля рекламной модели монетизации в структуре российского рынка легального видео РФ составляла 32,2% в 2023 г. По сравнению с 2022 г. рынок AVOD вырос на 12%. Однако по объемам 2024 года пока рано делать точные прогнозы, так как цифры могут в значительной степени поменяться с учетом результатов осеннего «высокого сезона».Спикеры также раскрыли информацию о текущем состоянии российского рынка легального онлайн видео.По данным ведущей аналитической компании – J’son & Partners Consulting – в период с 2022 по 2023 гг. онлайн кинотеатры продолжили свой рост, и их доля в общем объеме рынка легального видео РФ составила 75,3% в 2023 г. (73,7% в 2022 г.). Это свидетельствует о росте востребованности услуг онлайн-кинотеатров среди населения России. Аналитики прогнозируют, что рост доходов онлайн-кинотеатров продолжится в ближайшие годы.Восходящий тренд обусловлен высокой адаптивностью онлайн площадок, предоставляющих пользователям удобство и простоту взаимодействия. Так Tvigle оптимизировал работу CMS основного сайта, благодаря чему онлайн-кинотеатр стал более быстрым, а также доступным во всех уголках России и в странах СНГ; усовершенствовал дизайн интерфейса площадки; оптимизировал внутреннюю поисковую систему и сделал ее более удобной для пользователей; добавил рейтинги IMDB и Кинопоиска, а также создал собственную систему интерактивных оценок.Онлайн кинотеатр масштабирует свое присутствие в странах СНГ (Казахстан – 10%, Беларусь – 10% и другие – 5%). Партнерская сеть Tvigle продолжает активно развиваться. Так, общее количество просмотров видеороликов достигло 160 миллионов, а аудитория партнерской сети превысила 20 миллионов уникальных пользователей в месяц (по данным Яндекс.Метрики за июль 2024г.).Tvigle – один из немногих ведущих онлайн-кинотеатров, функционирующих на рекламной модели и предлагающих широкий выбор фильмов и сериалов. Кинотеатр был основан в 2007 году. Он до сих пор остается востребованным не только среди населения России, но и в странах СНГ.На данный момент Tvigle – это: