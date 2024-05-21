«Каскадеры» с Райаном Гослингом появился в «домашнем» прокате

Артем
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Фильм был высоко оценен критиками, и менее чем за три недели перебрался из кинотеатров на стриминговые сервисы.

«Каскадеры» — ремейк одноимённого сериала 1980-х. По сюжету, главный герой работает исполнителем трюков. После тяжелой травмы он завязывает с опасной профессией, внезапно рвет связи с бывшими коллегами и возлюбленной-оператором. Спустя время, случайная встреча заставляет его вернуться на съемочную площадку, чтобы помочь бывшей подруге снять дебютный фильм. Несостоявшейся паре предстоит выяснить сложные отношения между ними, а в довесок найти пропавшую звезду фильма. 

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Режиссером «Каскадеров» стал Девид Литч — автор фильмов «Джон Уик» и «Дедпул 2». В главных ролях отметились Райан Гослинг («Драйв», «Бегущий по лезвию 2049») и Эмили Блант («Оппенгеймер», «Тихое Место»). Фильм получил 7,3 балла в рейтинге IMDb и 82% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.

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Источник:
Amazon
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