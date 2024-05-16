Вышел трейлер сериала «Дюна. Пророчество»

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Принадлежащий компании Warner Bros видеосервис Max опубликовал короткий тизерный трейлер сериала «Дюна. Пророчество». Изначально выход сериала планировался на ноябрь 2023 года, но из-за забастовки режиссёров и сценаристов в Голливуде релиз перенесли на осень 2024.В основе сериала лежит роман «Орден сестер Дюны», который написали Кевин Джей Андерсон и Брайан Герберт — сын Фрэнка Герберта, создавшего вселенную «Дюны» в 60-х годах прошлого столетия. События происходят за 10 тысяч лет до того, что описано в канонической «Дюне», и разворачиваются в том же мире.Экранизация «Дюны» давалась Голливуду очень тяжело. В 70-х снять фильм по книге планировал Алехандро Ходоровски, он набрал звёздный, но крайне необычный состав (Микк Джаггер, Сальвадор Дали, Орсон Уэллс) и не хотел экономить на бюджете, но продюсеры не поверили в финансовый успех проекта и не выделили режиссёру требуемую сумму, из-за чего съёмки пришлось свернуть. В 80-е «Дюну» экранизировал Дэвид Линч, и этот фильм, несмотря на всю эпичность и огромный бюджет, считается самым провальным в его карьере, он даже настоял на том, чтобы его имя убрали из титров, заменив псевдонимами Алан Смити в качестве режиссёра и Джудас Бут в качестве сценариста. Экранизация Дени Вильнева в 2021 году была гораздо успешнее, фильм собрал в прокате более 400 миллионов долларов при бюджете 165 миллионов. В 2024 выпущена поставленная им же вторая часть, она принесла ещё больше — более 700 миллионов долларов при затратах в 190 миллионов.