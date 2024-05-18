Новинки кино, которые уже есть в качестве

Годзилла и Конг: Новая империя / Godzilla x Kong: The New Empire

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Тьма человеческая / Darkness of Man

Судная ночь в Аркадии / Arcadian

Министерство неджентльменских дел / The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Эбигейл / Abigail

Годзилла: Минус один / Gojira −1.0

По традиции, помогаем в подборе фильма на вечер. В сети уже можно найти в хорошем качестве нашумевший боевик Гая Ричи, пару фильмов про Годзиллу (и Конга), хоррор с Кейджем или оценить возвращение Жана-Клода Ванн Дамма.фантастика, боевик;6,4;Адам Вингард;Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Дэн Стивенс, Кэйли Хоттл, Алекс Фернс и другие.Два древних титана столкнутся в эпической схватке, пока исследователи пытаются разгадать появление гигантских монстров на таинственном Острове черепа.Жанр: боевик, триллер;Рейтинг IMDb: на момент публикации недоступно;Режиссер: Джеймс Каллен Брэссак;В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Эмерсон Мин, Кристанна Локен, Питер Ким, Стикки Фингаз и другие.Расселл Хэтч, агент Интерпола, неожиданно становится опекуном для маленького Джейдена, сына его покойной возлюбленной, которая работала его информатором и погибла во время полицейской операции. Хэтч пообещал матери мальчика обеспечить безопасность ее сына и его дедушки. Теперь, на фоне войны между преступными группировками в Лос-Анджелесе, он должен сдержать свое слово.ужасы, триллер;5,5;Анте Новакович;Николас Кейдж, Джейден Мартелл, Макс Дженкинс, Сэди Совералл, Саманта Кохлан и другие.Конец света уничтожил практически всех жителей Земли. Пол и его сыновья — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Их жизнь далека от спокойного семейного быта: на закате просыпаются свирепые и жестокие существа. Но однажды отцу и мальчикам придется перестать прятаться.боевик, драма, военный, история;7,0;Гай Ричи;Генри Кавилл, Алан Ричсон, Рори Киннер, Генри Голдинг, Фредди Фокс и другие.1942 год, Великобритания. Всем известно, что лучшие профи действуют по-одиночке. Однако, когда речь идет о судьбах всего мира, авантюристы вынуждены объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и дать отпор нацистам. Их дело — война с опаснейшим врагом и не время строить из себя джентельменов.ужасы, комедия6,8;Мэттью Беттинелли;Мелисса Баррера, Дэн Стивенс, Алиша Вейр, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Ньютон и другие.Преступники похищает 12-летнюю балерину, дочь криминального авторитета. Преступники сажают ребенка в клетку старого особняка. Очень быстро они понимают, что оказались заперты в одной комнате с древним злом.боевик, фантастика;8,0;Такаси Ямадзакиг;Минами Хамабэ, Рюноскэ Камики, Сакура Андо, Кураносукэ Сасаки, Мунэтака Аоки и другие.Действие фильма происходит в 1945 году. Опустошенная войной Япония, сталкивается с новой угрозой в виде Годзиллы. Страна оказывается на гране гибели, сдерживая всю мощь и разрушительную силу монстра.