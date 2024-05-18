Новинки кино, которые уже есть в качестве

По традиции, помогаем в подборе фильма на вечер. В сети уже можно найти в хорошем качестве нашумевший боевик Гая Ричи, пару фильмов про Годзиллу (и Конга), хоррор с Кейджем или оценить возвращение Жана-Клода Ванн Дамма.
Годзилла и Конг: Новая империя / Godzilla x Kong: The New Empire
Жанр: фантастика, боевик;
Рейтинг IMDb: 6,4;
Режиссер: Адам Вингард;
В ролях: Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Дэн Стивенс, Кэйли Хоттл, Алекс Фернс и другие.
Два древних титана столкнутся в эпической схватке, пока исследователи пытаются разгадать появление гигантских монстров на таинственном Острове черепа.
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Тьма человеческая / Darkness of Man
Жанр: боевик, триллер;
Рейтинг IMDb: на момент публикации недоступно;
Режиссер: Джеймс Каллен Брэссак;
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Эмерсон Мин, Кристанна Локен, Питер Ким, Стикки Фингаз и другие.
Расселл Хэтч, агент Интерпола, неожиданно становится опекуном для маленького Джейдена, сына его покойной возлюбленной, которая работала его информатором и погибла во время полицейской операции. Хэтч пообещал матери мальчика обеспечить безопасность ее сына и его дедушки. Теперь, на фоне войны между преступными группировками в Лос-Анджелесе, он должен сдержать свое слово.
Судная ночь в Аркадии / Arcadian
Жанр: ужасы, триллер;
Рейтинг IMDb: 5,5;
Режиссер: Анте Новакович;
В ролях: Николас Кейдж, Джейден Мартелл, Макс Дженкинс, Сэди Совералл, Саманта Кохлан и другие.
Конец света уничтожил практически всех жителей Земли. Пол и его сыновья — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Их жизнь далека от спокойного семейного быта: на закате просыпаются свирепые и жестокие существа. Но однажды отцу и мальчикам придется перестать прятаться.
Министерство неджентльменских дел / The Ministry of Ungentlemanly Warfare
Жанр: боевик, драма, военный, история;
Рейтинг IMDb: 7,0;
Режиссер: Гай Ричи;
В ролях: Генри Кавилл, Алан Ричсон, Рори Киннер, Генри Голдинг, Фредди Фокс и другие.
1942 год, Великобритания. Всем известно, что лучшие профи действуют по-одиночке. Однако, когда речь идет о судьбах всего мира, авантюристы вынуждены объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и дать отпор нацистам. Их дело — война с опаснейшим врагом и не время строить из себя джентельменов.
Эбигейл / Abigail
Жанр: ужасы, комедия
Рейтинг IMDb: 6,8;
Режиссер: Мэттью Беттинелли;
В ролях: Мелисса Баррера, Дэн Стивенс, Алиша Вейр, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Ньютон и другие.
Преступники похищает 12-летнюю балерину, дочь криминального авторитета. Преступники сажают ребенка в клетку старого особняка. Очень быстро они понимают, что оказались заперты в одной комнате с древним злом.
Годзилла: Минус один / Gojira −1.0
Жанр: боевик, фантастика;
Рейтинг IMDb: 8,0;
Режиссер: Такаси Ямадзакиг;
В ролях: Минами Хамабэ, Рюноскэ Камики, Сакура Андо, Кураносукэ Сасаки, Мунэтака Аоки и другие.
Действие фильма происходит в 1945 году. Опустошенная войной Япония, сталкивается с новой угрозой в виде Годзиллы. Страна оказывается на гране гибели, сдерживая всю мощь и разрушительную силу монстра.