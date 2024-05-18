Новинки кино, которые уже есть в качестве

Артем
Снимок экрана 2024-05-17 222613.png

По традиции, помогаем в подборе фильма на вечер. В сети уже можно найти в хорошем качестве нашумевший боевик Гая Ричи, пару фильмов про Годзиллу (и Конга), хоррор с Кейджем или оценить возвращение Жана-Клода Ванн Дамма.

Годзилла и Конг: Новая империя / Godzilla x Kong: The New Empire

j3Z3XktmWB1VhsS8iXNcrR86PXi.png

Жанр: фантастика, боевик;
Рейтинг IMDb: 6,4;
Режиссер: Адам Вингард;
В ролях: Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Дэн Стивенс, Кэйли Хоттл, Алекс Фернс и другие.

Два древних титана столкнутся в эпической схватке, пока исследователи пытаются разгадать появление гигантских монстров на таинственном Острове черепа.


Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Тьма человеческая / Darkness of Man 

Снимок экрана 2024-05-17 223041.png

Жанр: боевик, триллер;
Рейтинг IMDb: на момент публикации недоступно;
Режиссер: Джеймс Каллен Брэссак;
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Эмерсон Мин, Кристанна Локен, Питер Ким, Стикки Фингаз и другие.

Расселл Хэтч, агент Интерпола, неожиданно становится опекуном для маленького Джейдена, сына его покойной возлюбленной, которая работала его информатором и погибла во время полицейской операции. Хэтч пообещал матери мальчика обеспечить безопасность ее сына и его дедушки. Теперь, на фоне войны между преступными группировками в Лос-Анджелесе, он должен сдержать свое слово.




Судная ночь в Аркадии / Arcadian

Снимок экрана 2024-05-17 222923.png

Жанр: ужасы, триллер;
Рейтинг IMDb: 5,5;
Режиссер: Анте Новакович;
В ролях: Николас Кейдж, Джейден Мартелл, Макс Дженкинс, Сэди Совералл, Саманта Кохлан и другие.

Конец света уничтожил практически всех жителей Земли. Пол и его сыновья — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Их жизнь далека от спокойного семейного быта: на закате просыпаются свирепые и жестокие существа. Но однажды отцу и мальчикам придется перестать прятаться.



Министерство неджентльменских дел / The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Снимок экрана 2024-05-17 222721.png

Жанр: боевик, драма, военный, история;
Рейтинг IMDb: 7,0;
Режиссер: Гай Ричи;
В ролях: Генри Кавилл, Алан Ричсон, Рори Киннер, Генри Голдинг, Фредди Фокс и другие.

1942 год, Великобритания. Всем известно, что лучшие профи действуют по-одиночке. Однако, когда речь идет о судьбах всего мира, авантюристы вынуждены объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и дать отпор нацистам. Их дело — война с опаснейшим врагом и не время строить из себя джентельменов.



Эбигейл / Abigail

Снимок экрана 2024-05-17 222835.png

Жанр: ужасы, комедия
Рейтинг IMDb: 6,8;
Режиссер: Мэттью Беттинелли;
В ролях: Мелисса Баррера, Дэн Стивенс, Алиша Вейр, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Ньютон и другие.

Преступники похищает 12-летнюю балерину, дочь криминального авторитета. Преступники сажают ребенка в клетку старого особняка. Очень быстро они понимают, что оказались заперты в одной комнате с древним злом.



Годзилла: Минус один / Gojira −1.0

Снимок экрана 2024-05-17 223244.png

Жанр: боевик, фантастика;
Рейтинг IMDb: 8,0;
Режиссер: Такаси Ямадзакиг;
В ролях: Минами Хамабэ, Рюноскэ Камики, Сакура Андо, Кураносукэ Сасаки, Мунэтака Аоки и другие.

Действие фильма происходит в 1945 году. Опустошенная войной Япония, сталкивается с новой угрозой в виде Годзиллы. Страна оказывается на гране гибели, сдерживая всю мощь и разрушительную силу монстра.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Вышел трейлер сериала «Дюна. Пророчество»
Названа дата выхода нового «Терминатора». Такого вы еще не видели
«Война близко»: вышел новый трейлер второго сезона «Дома драконов»

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии