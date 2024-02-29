Киберпанк добрался до Apple TV+: анонсирован сериал по «Нейроманту»

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Ещё одна научно-фантастическая адаптация скоро пополнит каталог сервиса Apple TV+. Стриминговая платформа анонсировала экранизацию киберпанк-романа Уильяма Гибсона «Нейромант» в виде 10-серийного телешоу.Шоураннером и продюсером сериала выступит Грэм Роланд («Остаться в живых», «Джек Райан», «22 мили»), а срежиссирует первый эпизод Джей Ди Диллард («Утопия») первый эпизод.Актёрский каст пока не раскрывается, а в пресс-релизе Apple говорится, что сериал расскажет о суперхакере по имени Кейс и его напарнице Молли, которые оказались «втянуты в паутину цифрового шпионажа и преступлений, стремясь ограбить династию корпоратов».Стоит отметить, что это не первая адаптация «Нейроманта», дебютного романа Гибсона 1984 года. По нему уже выходили видеоигры, графические романы и несколько фильмов.