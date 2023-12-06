«Кинопоиск» выпустил персональные итоги года. Проверьте, что вы смотрели чаще всего

Фархад
2023

Пользователи российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» могут получить красиво оформленные сторис с персональными итогами 2023 года.

На специальной странице собраны все ваши ачивки, включая карточку с первыми просмотренным в 2023 году фильмом, общую статистику просмотренных киношек и сериалов, любимые жанры, оценки и многое другое. Каждой такой историей можно поделиться в соцсетях или сохранить в виде png-карточки.

Кинопоиск
Кинопоиск
Кинопоиск
Кинопоиск
Кинопоиск
Кинопоиск
Кинопоиск
Вишенка на этом торте — карточка с одним из 42 персонажей, который зависит от ваших предпочтений и количества потраченных на фильмы часов. Мне, например, попался «Мистический киноакадемик».

Кстати, ранее мы рассказывали о персональных итогах года от «Яндекс Музыки». 

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Источник:
Кинопоиск
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