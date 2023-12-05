Аня Тейлор-Джой не справилась с андроидом и оставила фаната без фото

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Трагический (для поклонника) случай произошел на фестивале CCXP23 в Бразилии. Фанат дважды пытался сделать сэлфи с актрисой, но в итоге остался без памятного снимка.На гиковском фестивале, где собрались поклонники аниме, комиксов, кино и других развлечений, звезды голливуда не такая уж редкость. Одной из участниц в этом году стала Аня Тейлор-Джой («Сплит», «Ход Королевы», «Варяг» ). Скорее всего, актриса посетила ивент, представляя экшен «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».Толпа фанатов за ограждением передавали ей свои смартфоны, чтобы звезда сделала с ними фото на память. Однако когда парень передал Ане свое Android-устройство, та просто нажала на клавишу блокировки и отдала обратно. Вторая попытка сопровождалась быстрой инструкцией — фанат показывал куда надо жать, но все безуспешно. То ли актриса спешила, то ли не желала разбираться в незнакомых технологиях, но итог один — бедолага вновь получил выключенный смартфон.Вот что бывает, если у тебя не iPhone