Аня Тейлор-Джой не справилась с андроидом и оставила фаната без фото

Артем
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Трагический (для поклонника) случай произошел на фестивале CCXP23 в Бразилии. Фанат дважды пытался сделать сэлфи с актрисой, но в итоге остался без памятного снимка.

На гиковском фестивале, где собрались поклонники аниме, комиксов, кино и других развлечений, звезды голливуда не такая уж редкость. Одной из участниц в этом году стала Аня Тейлор-Джой («Сплит», «Ход Королевы», «Варяг» ). Скорее всего, актриса посетила ивент, представляя экшен «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». 

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Толпа фанатов за ограждением передавали ей свои смартфоны, чтобы звезда сделала с ними фото на память. Однако когда парень передал Ане свое Android-устройство, та просто нажала на клавишу блокировки и отдала обратно. Вторая попытка сопровождалась быстрой инструкцией — фанат показывал куда надо жать, но все безуспешно. То ли актриса спешила, то ли не желала разбираться в незнакомых технологиях, но итог один — бедолага вновь получил выключенный смартфон.



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Комментарии

–987
NYX
И сразу андроид плохой. Хотя это хороший чекап на дебилизм.
Вчера в 19:54
#
+124
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Бл@ть🤬 Вы когда уже свое ведро почините (хотя бы)?
Почему оно ваши же видосы опрокидывается после попытки просмотра видео (вашего же) 🤔😡
Вчера в 20:06
#
+14
AID_000790.11bd965953ed49d8a5786ac5892b303d.1947
Я не понимаю почему я сменил уже 5 айфонов, а в вашем приложении до сих пор не могу просмотреть видео?? Крашится!
Вчера в 20:13
#
Dmitriy
+810
Dmitriy
Видимо гениальной она была только в Ходе Королевы....
Вчера в 20:56
#
+4331
Gabriel
Уж не знаю.
Психических заболеваний нет, просто дура.)
Вчера в 21:32
#
Archie Chik
+69
Archie Chik
Приложения хавнице у гайдса, видосы крашат приложуху, кому еще лайки закидать, или блогерам заплатить, чтобы захэйтили айгайдс, и популярность упала вместе с посещаемостью.

ОБНОВУ ПОРА АУУУ ну
час назад в 00:00
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