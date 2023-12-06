Нашли часы, как у Райна Гослинга. Стильные, надежные, стоят копейки

Думаете все звезды первой величины тратят миллионы на дорогостоящие часы? А вот и нет! Например, Райан Гослинг ценит практичность и надежность. Вместо люксовых «Ролексов» звезда фильмов «Драйв» и «Барби», носит классические Casio.
В мире сверх-премиальных часов Casio сохранили свой статус стильного, практичного и безотказного носимого устройства, даже среди всемирно известных звезд Голливуда. Причем их простота не уступает популярности. Так модель A158W
с ремешком из нержавеющей стали, даст фору по продажам любому люксовому бренду. К примеру, в таких не раз был замечен Райан Гослинг.
Цифры говорят сами за себя. По данным Amazon, часы Casio из серии A158W являются вторыми по популярности цифровыми наручными часами в мире, уступая только Casio F91W, с каучуковым ремешком.
В монохромных часиках есть подсветка в виде крохотного диода сбоку и защита от воды с погружением на глубину до 30 метров. На дисплее ничего лишнего — дата, день недели и само время. Стильно, просто и со вкусом.
Модель тойже ревизии можно найти на «Яндекс Маркете» по вполне доступному ценнику — менее 3 тысяч рублей.
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