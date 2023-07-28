Комедия «Плюшевый пузырь» с Заком Галифианакисом стала доступна подписчкам Apple TV+

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На платформе Apple TV+ состоялась премьера нового комедийного фильма «Плюшевый пузырь», который основан на реальной истории компании по производству мягких игрушек Beanie Babies в конце 90-х.Наверняка вы не узнали, но главную роль в фильме исполнил безбородый Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе»). Он играет Тая Уорнера, жадного миллиардера и генерального директора Ty Inc, который заработал состояние за счёт гениальных идей своих сотрудников. При этом персонал компании по производству игрушек жил только на зарплату, не получая никаких бонусов даже при рекордно высоких продажах.Сценарий написала Кристин Гор («Футурама»), а помимо Зака, в комедии снялись Элизабет Бэнкс («Голодные игры»), Сара Снук («Наследники») и Джеральдин Вишванатан («Хала»).Посмотреть фильм можно бесплатно при наличии активной подписки на Apple TV+.