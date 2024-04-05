На Apple TV+ вышел неонуар «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли

Фархад
Шугар

Сегодня, 5 апреля, на стриминговом сервисе Apple TV+ стартовал новый драматический сериал «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли.

Фаррелл играет главного героя — Джона Шугара, частного детектива, которому поручено расследовать загадочное исчезновение Оливии Сигел, дочери известного голливудского продюсера.



Стиль и повествование сериала во многом заимствованы из жанра неонуар. Уже сейчас «Шугар» получил 87% положительных отзывов критиков на сайте Rotten Tomatoes.

Подписчикам сервиса Apple TV+ уже доступны первые три серии драмы «Шугар», но без русской озвучки. Остальные могут насладиться профессиональным русским дубляжем на местных кинохостингах без каких-либо подписок.
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Источник:
Apple TV+
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Комментарии

+85
itsMadMikey
Мне зашел. Классный сериал.
Вчера в 08:39
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