На Apple TV+ вышел неонуар «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли

Сегодня, 5 апреля, на стриминговом сервисе Apple TV+ стартовал новый драматический сериал «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли.Фаррелл играет главного героя — Джона Шугара, частного детектива, которому поручено расследовать загадочное исчезновение Оливии Сигел, дочери известного голливудского продюсера.Стиль и повествование сериала во многом заимствованы из жанра неонуар. Уже сейчас «Шугар» получил 87% положительных отзывов критиков на сайте Rotten Tomatoes.Подписчикам сервиса Apple TV+ уже доступны первые три серии драмы «Шугар», но без русской озвучки. Остальные могут насладиться профессиональным русским дубляжем на местных кинохостингах без каких-либо подписок.