Названа дата новой серии «Кибердеревни»

Артем
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Новогодний эпизод расскажет, как Барагозин вместе с Робогозиным попытался захватить Марс, за пол года до основных событий сериала.

Он станет связующим звеном между YouTube-версией «Кибердеревни» и той, что показали на «Кинопоиске». Режиссер проекта Сергей Васильев назвал новогодний спешл одним из самых трогательных и эмоциональных эпизодов. В нем покажут сторону Николая, которую скрывали от зрителей и на что герой способен ради воссоединения с близкими.

По словам «Кинопоиска», сериал «Кибердеревня» стал лучшим комедийным шоу на платфреме за 2023 год — его посмотрели свыше 3 млн зрителей. Новый эпизод появится на платформе уже 23 декабря.
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Источник:
Кинопоиск
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Комментарии

kardigan
+3315
kardigan
Кто нибудь это смотрит?
час назад в 16:25
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