Названа дата новой серии «Кибердеревни»

Новогодний эпизод расскажет, как Барагозин вместе с Робогозиным попытался захватить Марс, за пол года до основных событий сериала.Он станет связующим звеном между YouTube-версией «Кибердеревни» и той, что показали на «Кинопоиске». Режиссер проекта Сергей Васильев назвал новогодний спешл одним из самых трогательных и эмоциональных эпизодов. В нем покажут сторону Николая, которую скрывали от зрителей и на что герой способен ради воссоединения с близкими.По словам «Кинопоиска», сериал «Кибердеревня» стал лучшим комедийным шоу на платфреме за 2023 год — его посмотрели свыше 3 млн зрителей. Новый эпизод появится на платформе уже 23 декабря.