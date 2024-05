iPhone 17 Ultra поразит фанатов Apple экстравагантным дизайном и неприлично высокой ценой

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Портал The Information поделился инсайдом относительно выхода абсолютно новой модели iPhone со «значительно более тонким дизайном» и более высоким прайсом по сравнению с текущими iPhone Pro Max.Судя по всему, устройство из серии iPhone 17 станет новым премиальным девайсом Apple. Только эта модель получит самый «серьёзный редизайн» с момента выхода iPhone X. В частности, блок камер на задней панели «переедет» из верхнего левого угла в центр, а вырез под Dynamic Island станет более узким. Инсайдеры также указали, что девайс получит дисплей с диагональю от 6,1 до 6,7 дюйма, алюминиевое шасси, процессор A19 и улучшенную селфи-камеру.Издание отмечает, что Apple не планирует выпускать iPhone 17 Plus в следующем году, но линейка по-прежнему будет состоять из четырёх моделей. Ранее несколько других инсайдеров и экспертов заявили, что компания готовит новый премиальный смартфон с 6,5-дюймовым дисплеем. Возможно, именно этот девайс станет первым iPhone Ultra.Напомним, что именно журналисты The Information раскрыли дизайн Apple Vision Pro за 2 года до выхода гарнитуры. Этот же портал неоднократно сливал достоверные данные относительно многих гаджетов Apple.