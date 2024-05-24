Новинки кино, которые уже есть в качестве

Одна жизнь / One Life

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Каскадеры / The Fall Guy

Претенденты / Challengers

Планета обезьян: Новое царство / Kingdom of the Planet of the Apes

Последняя остановка в округе Юма / The Last Stop in Yuma County

По традиции собрали несколько новинок, которые можно найти в сети с хорошим качеством картинки и достойным переводом. Среди них: трагическая роль Энтони Хопкинса, очередное продолжение фантастической саги «Планета обезьян», юморной боевик с Гослингом и Блант от режиссера «Джона Уика» и другие свежие фильмы.драма;7,5;Джеймс Хоуз;Энтони Хопкинс, Хелена Бонем Картер, Джонни Флинн, Лена Олин, Тим Стид и другие.Эта история основана на реальных событиях. Скромного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на ток-шоу, где раскрывается вся правда о событиях Второй мировой войны. В те времена, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Фильм рассказывает, как один человек, может изменить сотни судеб — как в прошлом, так и в настоящем.боевик, комедия7.2;: Дэвид Литч;Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм, Тереза Палмер и другие.Бывший каскадер Колт внезапно возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей возлюбленной снять дебютный блокбастер с многомиллионным бюджетом. Но все становится сложнее, когда главная звезда фильма исчезает.: спорт, драма;: 7,5;Лука Гуаданьино;: Зендея, Майк Фейст, Джош О’Коннор, Дарнелл Эпплинг, Брайан Ду и другие.2019 год. Теннисист Арт Дональдсон переживает не лучший период в карьере, поэтому, чтобы поднять его моральный дух и укрепить веру в себя, его жена и по совместительству тренер предлагает поучаствовать в турнире серии ATP Challenger. В прошлом она сама была спортсменкой, но так и не смогла восстановиться после сложной травмы. В финале Арт должен сразиться с ее бывшим парнем, для которого победа тоже становится делом принципа.боевик, фантастика;: 7,2;Уэс Болл;Оуэн Тиг, Питер Макон, Фрейя Аллан, Кевин Дюран, Трэвис Джеффри, Уильям Х. Мэйси и другие.Несколько поколений после правления Цезаря. Обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всем, что он знал о прошлом, и сделать во благо людей и обезьян.криминал, триллер;7,0;Франсис Галуппи;: Джим Каммингс, Джоселин Донахью, Ричард Брэйк, Николас Логан, Фэйзон Лавн и другие.Аризона, 1980-е. Коммивояжер вынужден остановиться в тихом городке. По случайности, туда приезжают беглые бандиты, которых разыскивают за ограбление банка.