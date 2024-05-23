Вышел трейлер сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился официальным трейлером будущего триллера «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом в главной роли.Сюжет крутится вокруг ужасающего убийства, в котором подозревается один из сотрудников прокуратуры Чикаго.Сериал основан одноименном романе-бестселлере Скотта Туроу, а за экранизацию взялись Дэвид Эдвард Келли («Большая маленькая ложь», «Тяжёлый понедельник») и Джей Джей Абрамс («Звёздные войны: Пробуждение силы», «Стартрек: Возмездие»). Помимо Джилленхола, в актёрский состав «Презумпции невиновности» вошли Рут Негга, Билл Кэмп, Чейз Инфинити, Элизабет Марвел и Питер Сарсгаард.Премьера «Презумпции невиновности» на платформе Apple TV+ состоится 12 июня.