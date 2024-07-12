Новинки кино, которые уже есть в качестве

Сто лет тому вперед

Гарфилд / Garfield Movie

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Осада Коулуна / Twilight of the Warriors: Walled In / Gau lung seng zaai wai seng

Георгий из Каппадокии / Jorge da Capadocia

Нечисть в Сеуле / Грех / The Sin

Байкеры / The Bikeriders

На выходных можно оценить новую роль Тома Харди, посмеяться над приключениями рыжего кота Гарфилда, вместе с Алисой Селезневой отправиться в будущее или вспомнить историю времен Римской Империи. Все представленные в подборке фильмы уже появились в сети и доступны в хорошем качестве и с достойным переводом.фантастика, приключения;: 5,8;Александр Андрющенко;Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук и другие.Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в современной Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный парень, ему нет дела до будущего. Алиса пытается найти маму, которую потеряла в прошлом. Встреча и не вероятные приключения Алисы и Коли положит начало фантастической дружбе.комедия, приключения, семейный;5,8;Марк Диндал;Крис Прэтт, Сэмюэл Л. Джексон, Ханна Уэддингхэм, Винг Рэймс, Николас Холт и другие.После встречи с потерянным отцом, Гарфилд вынужден отказаться от привычной жизни с сытым обедом и мягким диваном. Вместе другом-псом Оди они бросаются в мир уличных приключений.боевик, криминал;7,4;Чин Поу-Сой, Дерек Квок;Луис Ку, Саммо Хун, Ричи Жэнь, Рэймонд Лам и другие.Сюжет разворачивается в 80-е годы. Проблемный паренек попадает в Коулун — город-крепость посреди британского колониального Гонконга. Там он учится выживать, чтобы дать отпор преступным группировкам, что готовы взять местность силой.драма, боевик, история;7.2;Александр Махафер;Александр Махафер, Роберту Бонтемпу, Рикардо Суарес, Ирия Койнтру, Рони Вийела и другие.Юный римский полководец получает задание, которое противоречит его жизненным принципам. Перед ним стоит выбор: служба империи или защита единоверцев? Что сильнее — меч или вера?ужасы;7,8;Хан Дон-сок;Ким Юн-хе, Сон И-джэ, Пак Чи-хун, Ли Сан-а и другиеСи Ен — актриса экспериментального танцевального фильма. Вместе с подругой по колледжу они исполняют шаманский танец, как того требовал режиссер. Внезапно, участник съемочной группы погибает от падения с крыши, но его тело начинает оживать.драма, криминал;7,1;Джефф Николс;Джоди Комер, Остин Батлер, Том Харди, Майкл Шеннон, Майк Фейст и другиеДействие фильма разворачивается в 1960-е годы. Местный мотоклуб постепенно становится сборищем бандитов.