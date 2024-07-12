Новинки кино, которые уже есть в качестве

На выходных можно оценить новую роль Тома Харди, посмеяться над приключениями рыжего кота Гарфилда, вместе с Алисой Селезневой отправиться в будущее или вспомнить историю времен Римской Империи. Все представленные в подборке фильмы уже появились в сети и доступны в хорошем качестве и с достойным переводом.
Сто лет тому вперед
Жанр: фантастика, приключения;
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8;
Режиссер: Александр Андрющенко;
В ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук и другие.
Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в современной Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный парень, ему нет дела до будущего. Алиса пытается найти маму, которую потеряла в прошлом. Встреча и не вероятные приключения Алисы и Коли положит начало фантастической дружбе.
Гарфилд / Garfield Movie
Жанр: комедия, приключения, семейный;
Рейтинг IMDb: 5,8;
Режиссер: Марк Диндал;
В ролях: Крис Прэтт, Сэмюэл Л. Джексон, Ханна Уэддингхэм, Винг Рэймс, Николас Холт и другие.
После встречи с потерянным отцом, Гарфилд вынужден отказаться от привычной жизни с сытым обедом и мягким диваном. Вместе другом-псом Оди они бросаются в мир уличных приключений.
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Осада Коулуна / Twilight of the Warriors: Walled In / Gau lung seng zaai wai seng
Жанр: боевик, криминал;
Рейтинг IMDb: 7,4;
Режиссер: Чин Поу-Сой, Дерек Квок;
В ролях: Луис Ку, Саммо Хун, Ричи Жэнь, Рэймонд Лам и другие.
Сюжет разворачивается в 80-е годы. Проблемный паренек попадает в Коулун — город-крепость посреди британского колониального Гонконга. Там он учится выживать, чтобы дать отпор преступным группировкам, что готовы взять местность силой.
Георгий из Каппадокии / Jorge da Capadocia
Жанр: драма, боевик, история;
Рейтинг IMDb: 7.2;
Режиссер: Александр Махафер;
В ролях: Александр Махафер, Роберту Бонтемпу, Рикардо Суарес, Ирия Койнтру, Рони Вийела и другие.
Юный римский полководец получает задание, которое противоречит его жизненным принципам. Перед ним стоит выбор: служба империи или защита единоверцев? Что сильнее — меч или вера?
Нечисть в Сеуле / Грех / The Sin
Жанр: ужасы;
Рейтинг IMDb: 7,8;
Режиссер: Хан Дон-сок;
В ролях: Ким Юн-хе, Сон И-джэ, Пак Чи-хун, Ли Сан-а и другие
Си Ен — актриса экспериментального танцевального фильма. Вместе с подругой по колледжу они исполняют шаманский танец, как того требовал режиссер. Внезапно, участник съемочной группы погибает от падения с крыши, но его тело начинает оживать.
Байкеры / The Bikeriders
Жанр: драма, криминал;
Рейтинг IMDb: 7,1;
Режиссер: Джефф Николс;
В ролях: Джоди Комер, Остин Батлер, Том Харди, Майкл Шеннон, Майк Фейст и другие
Действие фильма разворачивается в 1960-е годы. Местный мотоклуб постепенно становится сборищем бандитов.