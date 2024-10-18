Новинки кино, которые уже есть в качестве

Игра киллера / The Killer’s Game

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Битлджус Битлджус / Beetlejuice Beetlejuice

Чужой: Ромул / Alien: Romulus

Затерянное место / Never Let Go

Субстанция / The Substance

Хеллбой: Проклятие Горбуна / Hellboy: The Crooked Man

З/Л/О: За гранью / V/H/S/Beyond

Последняя пара недель выдалась богатой на достойные релизы зарубежных блокбастеров. В сети уже можно оценить достойное продолжение саги о Чужих, шокирующий боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур, отвязный боевик про сложную судьбу киллеров, продолжение мистических приключений Хеллбоя и другие новинки. Все собранные фильмы есть с хорошей картинкой и достойным переводом.боевик, комедия;5,7;Дж.Дж. Перри;Дэйв Батиста, София Бутелла, Терри Крюс, Скотт Эдкинс, Марко Сарор и другиеДжо — лучший киллер Европы. На одном из заданий он спасает танцовщицу Мейзи, в которую постепенно влюбляется. Однако планы на дальнейшие отношения рушат исследования врачей — убийце поставили смертельный диагноз и срок в три месяца. Напоследок, он решает нанять лучших киллеров и выставляет солидное вознаграждение за свою голову. Вскоре выясняется, что в клинике перепутали бумажки и пациент здоров как бык. Вот только охочих до денег коллег этим не переубедишь.фэнтези, комедия;6,9;Тим Бёртон;Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О`Хара, Дженна Ортега, Уиллем Дефо, Моника Беллуччи и другиеСемейство Дитцев возвращается в старое поместье, некогда населенное призраками во главе с биоэкзорцистом Битлджусом. Причина сбора — так себе. Главу семьи, слопала акула после падения самолета в океан. Вдова Дилия, готка-падчерица Лидия, а также внучка Астрид готовы почтить память усопшего. В ходе поминок между женщинами вспыхивают семейные неурядицы паранормальных масштабов и вся троица попадает в загробный мир.фантастика, ужасы;7,3;: Феде Альварес;Кейли Спейни, Изабела Мерсед, Арчи Рено, Дэвид Джонссон Фрэй, Айлин У и другие.Группа подростков в поисках лучшей жизни оказывается в ловушке заброшенной космической станции, где сталкиваются с кровожадными инопланетными тварями.Жанр: ужасы;Рейтинг IMDb: 5,0;Режиссер: Александр Ажа;В ролях: Холли Берри, Мэтт Андерсон, Кристин Парк, Стефани Лавин, Энтони Би Дженкинс и другие.Зло захватывает мир, и единственной защитой для матери и ее сыновей-близнецов становится их дом. Чтобы выжить, нельзя терять друг друга из виду. Но когда один из мальчиков начинает сомневаться в реальности зла, узы, связывающие их вместе, разрываются, что приманивает из леса нечто действительно ужасное.драма, ужасы;7,7;Корали Фаржа;Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Дафни Кин и другие.50-летняя звезда Элизабет Спаркл «вышла в тираж». Телевидению нужна новая, красивая, и свежая кровь. В попытке удержать внимание и славу, она применяет подпольный препарат, призванный создать «новую версию себя». Так появляется молодая и дерзкая Сью. Однако эксперимент постепенно оборачивается жуткими последствиями, когда героиня решает нарушить правила эксплуатации своего нового тела.фантастика, боевик;4,5;Брайан Тейлор;Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Джозеф Марселл, Леа Макнамара, Аделин Рудольф и другие.Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро Расследований Паранормальной Деятельности оказываются в заброшенной деревушке, вдали от цивилизации. Ее жители запуганы Горбуном, что собирает души по контракту. Чтобы истребить зло, Хеллбою придется заглянуть в самое сердце ада — свою собственную душу.ужасы;6,0;: Джей Чил, Джордан Дауни, Кристиан Лонг;Брайан Бэйкер, Тревор Дау, Джерри Энг, Сэм Горски, Митч Хоровиц и другие.Разоблачители фейков об НЛО исследуют исчезновение мужчины, оставившего две видеокассеты со странными записями. Все они так или иначе пересекаются со вторжением внеземных цивилизаций: отряд борцов преследует похитителя младенцев; журналисты раскрывают страшную тайну болливудской звезды; парашютист становится свидетелем вторжения на Землю; активисты проникают в дом подозрительной хозяйки гостиницы для собак; девушка исследует пугающие огни в небе и натыкается на внеземной объект.