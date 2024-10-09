Ридли Скотт начал работу над фильмом «Гладиатор 3»

Артем
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У режиссера на руках уже есть наброски сценария. Об этом он рассказал порталу Total Film. 

Скотт определенно задумался над продолжением франшизы, заявляет источник. Он уже работает над сценарием к третьему «Гладиатору». Пока материала не так много — из написанного всего восемь страниц. Однако режиссер заявляет, что каждая написанная строчка имеет большой потенциал. Автор также намекает на смену сеттинга — в продолжении зрители могут не увидеть традиционных боевых сцен в Колизее.

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Без лишней скромности Ридли Скотт заявил, что именно он стал основоположником популяризации «эпических фильмов о Риме». А до первого «Гладиатора» с Расселом Кроу подобные работы считались старомодным пережитком Голливуда.

Напомним, что премьера «Гладиатора 2» намечена на 22 ноября. Сюжет разворачивается спустя 15 лет после событий оригинального фильма. В центре внимания окажется повзрослевшем Люциус, племянник императора Коммода (Хоакин Феникс), который вдохновляется героизмом погибшего Максимуса (Рассел Кроу). Парень отказывается от императорского титула и становится гладиатором.
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Источник:
Total Film
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Комментарии

tellurian
+1932
tellurian
Сначала надо посмотреть вторую часть. Первый был не плох для своего времени. Мне нравился. Сейчас из-за повестки главное не испортить.
2 часа назад в 20:39
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