Вышел трейлер второго сезона антиутопии «Укрытие» от Apple TV+

Фархад
Silo

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился на своём YouTube-канале трейлером второго сезона своего популярного сериала «Укрытие».

Сериал основан на серии антиутопических романов Хью Хауи, которые рассказывают историю последних десяти тысяч людей на Земле. Все они живут в подземном бункере глубиной в милю, который защищает их от токсичного воздействия загрязнённого внешнего мира. Первый сезон, вышедший на ‌Apple TV‌+ в мае 2023 года, стал одним из самых ярких хитов стримингового сервиса.



Во втором сезоне к своим ролям вернутся Ребекка Фергюсон, Тим Роббинс, Коммон, Харриет Уолтер и Стив Зан.

Премьера второго сезона «Укрытия» состоится на Apple TV+ уже 15 ноября, а финальный 10-й эпизод выйдет 17 января 2025 года.

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Источник:
Apple
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Комментарии

+678
pincher
Классный сериал долго ждал продолжение и вот оно вышло… ура😏😊
2 часа назад в 00:30
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